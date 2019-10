VIDEO Miniseria „Ecaterina cea Mare“, cu Helen Mirren în rolul principal, este disponibilă pe HBO GO

Regizată de Philip Martin, produsă de Charlie Pattinson, David Thompson, Nigel Williams şi Helen Mirren, miniseria „Ecaterina cea Mare/Catherine the Great“ are patru episoade care sunt deja disponibile pe platforma HBO GO.

Helen Mirren (74 de ani), câştigătoarea premiului Oscar pentru rolul din „The Queen“, interpretează rolul ţarinei Ecaterina cea Mare, iar Jason Clarke (50 de ani) este Grigory Potemkin. Drama în patru părţi prezintă domnia zbuciumată politic şi încărcată a împărătesei Rusiei, Ecaterina cea Mare, care a condus Rusia pentru aproape jumătate din secolul al XVIII-lea.

Producţia HBO o prezintă pe Ecaterina spre finalul domniei sale, în timpul aventurii cu Grigory Potemkin. Printre scandaluri, intrigi şi conflicte, ei construiesc o relaţie devotată, învingându-şi duşmanii şi devenind arhitecţi ai Rusiei moderne, printr-o serie de reforme liberale.

Distribuţia miniseriei îi reuneşte pe: Joseph Quinn, Gina McKee, Rory Kinnear, Richard Roxburgh, Sam Palladio şi Kevin R. McNally.