VIDEO Câştigătoarea Exatlon a decis să împartă premiul în bani cu adversara sa: care este motivul

Atleta Andreea Arsine (30 de ani) şi luptătorul MMA Ion Surdu (23 de ani) sunt câştigătorii sezonului 3 „Exatlon“ şi ai premiilor de 50.000 de euro.

Andreea Arsine a luptat în finala feminină de la „Exatlon“ cu instructoarea de fitness Nicoleta Luncă (23 de ani), iar după ce a ieşit învingătoare a mărturisit că a decis ca o parte din premiul în bani să meargă către adversara ei.

„O felicit pe Nicoleta, a avut o evoluţie extraordinară, mi-a dat foarte multe bătăi de cap. Şi chiar dacă noi două ne-am ciondănit pe parcursul acestui concurs, nu a fost cu răutate, ci din cauza stresului. Este un om extraordinar, cu o ambiţie de fier, a luptat până la ultimul punct şi a crezut în şansa ei. Aş vrea să-i spun că îmi doresc din tot sufletul ca această competiţie să nu se termine aşa pentru ea şi să ştie că îmi doresc ca o parte din suma câştigată să o împart cu ea“, a declarat câştigătoarea „Exatlon“ imediat după ce s-a încheiat competiţia.

Ulterior, ea a explicat pentru Kanal D de ce a luat această decizie, însă a precizat că nu va dezvălui ce sumă îi va oferi adversarei sale.

„O sumă de bani din premiul câştigat i-o voi da Nicoletei. Chiar dacă am fost adversare şi chiar dacă nu a fost în aceeaşi echipă cu mine, decizia am luat-o pentru că şi ea a muncit foarte mult şi sunt un om capabil să recunoască oamenii care muncesc. Iar faptul că nu a avut o zi favorabilă sau că nu a fost şansa ei nu înseamnă că ea nu a muncit pe parcursul competiţiei. Cu siguranţă, este un singur câştigător la fete, unul la băieţi, dar asta am simţit pe moment şi aşa am considerat să fac. Nu mă definesc banii, chiar dacă nu pot spune că sunt bogată, însă e un premiu pe care l-am câştigat datorită muncii pe care am depus-o“, a explicat câştigătoarea Exatlon.

Atleta a mai spus şi că din banii câştigaţi la „Exatlon“ îşi doreşte să-şi cumpere o casă.

