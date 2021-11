Sting va concerta în martie la Cluj-Napoca alături de Joe Sumner, fiul său

Biletele vor fi puse în vânzare pe 12 noiembrie, ora 11:00, pe sting.iabilet.ro.

Concertul „My Songs” al lui Sting este un spectacol exuberant şi dinamic, în care sunt interpretate cele mai cunoscute cântece ale sale, scrise de-a lungul carierei în care a câştigat 17 premii Grammy, atât cu The Police, cât şi ca artist solo.

Apreciat ca fiind un „spectacol magistral de la început până la sfârşit", concertul „îi poartă pe fani într-o călătorie muzicală în timp", cu „hit-uri precum «Fields of Gold», «Shape of my Heart», «Roxanne» şi «Demolition Man», care punctează un show de neuitat".