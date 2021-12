Secretele lui Rareş Năstase, celebrul reporter al emisiunii „România, te iubesc!”

Cunoscutul reporter Rareş Năstase (42 de ani) de la "România, te iubesc!", de la Pro TV, a acordat un altfel de interviu jurnaliştilor Click, din care puteţi să-l descoperiţi aşa cum nu l-aţi văzut niciodată pe micile ecrane.

Se apropie finalul lui 2021. Cum a fost anul acesta pentru tine?

Rareş Năstase: A fost un an bun, mai puţin ciudat decât 2020. Restricţiile şi măsurile impuse de pandemie nu ne-au mai împiedicat să filmăm, adică să facem, practic, muncă de teren. Am reuşit să filmez de două ori şi în afara ţării, pentru o campanie difuzată la Ştirile Pro TV despre traseele migranţilor din Europa, când am ajuns până în Franţa, la graniţa cu UK. Şi apoi, în noiembrie, am filmat o săptămână prin Germania, cu români stabiliţi acolo, reportaje care au fost difuzate pe 1 Decembrie, la Pro TV.

Eşti în căutare mereu de români care au reuşit în viaţă, în ţară sau peste hotare. Dacă ai tăi colegi ar vrea să facă un reportaj despre tine, care ar fi titlul acestuia?

(râde) Interesantă şi inedită întrebarea, dar cred că aici trebuie întrebaţi colegii mei. Mă aştept la ceva care să ţină de energie permanentă, rapiditate în execuţie, imposibilul posibil, doar lucruri pozitive, sper.

Ai reuşit în viaţă ceea ce ţi-ai propus?

Sunt mulţumit cu ce am - şi pe plan profesional, şi personal. Suntem sănătoşi şi eu, şi ai mei, cei dragi. Aşa că, în rest, vin ele toate.

