Probleme pentru Faimoşii de la Exatlon: încă o eliminare şi o accidentare VIDEO

Din cauza procentajelor mici, Ciprian Mariş (27 de ani), care este multiplu campion mondial la Kempo, a fost nominalizat automat la duelul de eliminare şi a fost învins de Andrei Boţoacă (24 de ani), campion naţional, european şi mondial la motociclism.

„Mă bucur tare mult că am luat parte la acest fenomen numit «Exatlon». Este foarte greu să descriu în cuvinte ceea ce am trăit aici, senzaţiile, oamenii pe care i-am cunoscut, întreaga echipă, practic cu toţii au fost familia mea timp de trei luni. M-am ataşat foarte mult de toţi, îmi sunt foarte dragi, îi iubesc ca pe fraţii şi surorile mele. Nu prea pot să vorbesc, îmi vine să plâng, dar de fericire, pentru că m-am aflat aici, am concurat, am dat tot ce am putut mai bun din mine. Nu mi-e ruşine că merg acasă! Nu mai pot să vorbesc… îmi vine să plâng… chiar îmi e tare greu acum să mă despart de aceşti oameni. Acest concurs a însemnat foarte mult pentru mine. Este experienţa vieţii mele“, a declarat Ciprian Mariş , cu lacrimi în ochi, la finalul duelului de la Exatlon.

Pe lângă faptul că au pierdut un coechipier, Faimoşii întâmpină şi o altă problemă. Costin Gheorghe, fratele Elenei Gheorghe, a suferit o accidentare în timpul unei probe. El a fost scos de pe traseu cu ajutorul unui scaun cu rotile şi a fost transportat la spital pentru investigaţii.

„Costin Gheorghe s-a accidentat. E vorba, in prima faza, de o entorsa la glezna stanga, dar nu e nimic grav, poate sa calce, totusi. A plecat deja spre spital, pentru investigatii medicale“, i-a anunţat Cosmin Cernat pe concurenţi.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: