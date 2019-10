Povestea concurentului „Chefi la cuţite“ care a învins moartea de 11 ori: „După un infarct la fotbal, am făcut transplant. Am inima unui tânăr de 18 ani“ VIDEO

Ciprian Voiculescu are 40 de ani, lucrează pentru o companie mass media, iar în timpul liber face stand up comedy şi găteşte cu multă pasiune.

A venit la „Chefi la cuţite“ pentru a-i impresiona pe cei trei chefi cu o friptură de porc, un piure de cartofi şi un sos voroşilov, pe care l-a asezonat cu vişinată.

Concurentul şi-a spus, cu lacrimi în ochi, şi povestea impresionantă de viaţă, mărturisind că a învins moartea de 11 ori după ce a făcut infarct după un meci de fotbal: „Am făcut un infarct în 2011 după ce am jucat fotbal, am mers la spital abia după 16 ore şi mi s-a spus că muşchiul inimii nu a fost irigat cum trebuie, m-am ales cu sechele. Mi-au pus un aparat defibrilator care mi-a salvat viaţa de 11 ori. Să te trezeşti noaptea cu un şoc electric de la aparat nu era uşor, nu mai dormeam pentru că în subconştient era ideea că se poate întâmpla o nouă criză în orice moment“.

Ciprian a mai povestit că ulterior i-a fost făcut un transplant şi a primit inima unui tânăr de 18 ani, mort într-un accident: „Mi-au spus că am nevoie de transplant, altfel inima mai are de trăit câţiva ani. Am 40 de ani şi o inimă de 18 ani. Tânărul respectiv a murit într-un accident şi, din fericire, părinţii lui au dorit să salveze o viaţă. Sunt foarte recunoscător că am avut şansa asta, pentru că pot să îmi fac planuri“.

„În privinţa gătitului, pot să spun că am început să gătesc aşa cum au început să gătească primii oameni, de foame. Gătesc, de obicei, pentru mine, pentru că sunt un mare pofticios. Eu aş vrea să fiu cel mai bun bucătar dintre stand-up comedianţi“, a mărturisit el.

Reţeta sa de friptură i-a convins pe chefi că merită să meargă mai departe în competiţia culinară.

„Doamne fereşte, mi-aţi dat viaţa peste cap“, a spus concurentul, făcându-şi cruce, atunci când a văzut verdictul.