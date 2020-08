Luis Lazarus revine pe TV. CNA se teme: „Să nu o transformaţi într-o televiziune de tip OTV“. Ce emisiune va avea

Luis Lazarus va avea o emisiune de tip talk-show la Inedit TV, o televiziune transformată din „tematic-folclor“ în generalistă.

Emisiunea se va numi „Luis Lazarus Live“ şi se va difuza seara, de la 20:00 la 21:30, conform documentor depuse la CNA, scrie Pagina de Media.

Cunoscut pentru trecutul din care nu au lipsit amenzile de la CNA, Luis Lazarus a spus în faţa membrilor CNA că emisiunea „se va încadra în limitele legalităţii şi legilor audiovizualului“. Inedit TV este deţinută de interpretul de muzică populară Mărin Cornea.

De altfel, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au votat schimbarea formatului televiziunii Inedit TV, în cadrul şedinţei de marţi, 25 august. Singurul membru împotrivă a fost Radu Herjeu.

„Există în acest moment pe piaţă suficient de multe televiziuni unde echipa domnului Lazarus ar putea lucra. Nu e nevoie ca o televiziune folclorică să se transforme într-una generalistă. Şi, la un moment dat, o să ne trezim că vor dori să intre în lista must-carry, ceea ce îi obligă pe cablişti să introducă acest post tv în grilă. Nu se aduce nimic în plus faţă de ceea ce există în acest moment pe piaţă. Aşa că o să votez împotrivă“, şi-a motivat Herjeu alegerea, potrivit sursei citate.

„Să nu transformaţi acest post într-o televiziune de tip OTV“

Dorina Rusu, membru CNA, a tras un semnal de alarmă în privinţa emisiunii lui Lazarus. „Sper să nu mai apară pe piaţă încă o televiziune care să arunce teorii conspiraţioniste“, spune ea.

„Sunt puţin îngrijorată pentru că ştiind ce emisiuni aţi făcut dumneavoastră, să nu transformaţi acest post tv într-o televiziune de tip OTV, cu lucruri senzaţionaliste“, a mai spus Dorina Rusu.

Cum răspunde Luis Lazarus

„Pentru a face lucruri senzaţionaliste ţine de trecut. Despre acea televiziune de care a vorbit doamna Rusu nu pot spune nimic, pentru că nu am controlat-o eu. În acele vremuri eu mă ocupam de anchete.

Acţionariatul m-a solicitat pentru a salva această televiziune de la faliment. Ca orice televiziune privată, interesul este de calitate, nu de rating. Eu în emisiunea mea nu am de gând să introduc anonimi în direct pentru a-şi da cu părerea, nu am de gând să fac monden, nu am de gând să discut despre subiecte care nu sunt pe agenda publicului.

Este vorba despre un talk-show care se va situa în limitele legalităţii şi respectării legii audiovizualului, pe de o parte, iar pe de altă parte va încerca să facă apel la spiritul critic al publicului, ca să înţeleagă cum funcţionează societatea. Cam ce să facem noi pentru ca totul să fie mai bine”, a declarat Lazarus.