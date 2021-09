Ionuţ Cristache acuză o presupusă cenzură la TVR după ce i-a fost anulat un interviu cu Marcel Ciolacu, iar emisiunea i-a fost înlocuită

Cristache a semnalat că cele două ediţii ale emisiunii lui de la televiziunea publică au fost scoase din program în urma unei acţiuni pe care el a intentat-o TVR.

„Tocmai am fost anuntaţi de conducerea TVR, mai exact de Eduard Darvariu, că emisiunea #Romania9 de azi, ca şi cea de ieri, este scoasă de pe post şi înlocuită cu o ediţie specială! Asta în condiţiile în care invitatul zilei era cunoscut, era de interes public ca vocea celui mai mare partid din opoziţie să se audă la televiziunea publică, în contextul crizei actuale! Aşa înţelege conducerea televiziunii publice libertatea presei!”

După mai puţin de două ore, el a adăugat: „În urmă cu 2 zile mi-a fost respins apelul în acţiunea pe care am intentat-o TVR. Imediat după respingerea acţiunii de către Tribunalul Bucureşti, dna. pdg Ramona Săseanu, prima dată de la preluarea interimatului conducerii TVR, m-a invitat în scris «pentru a analiza termenii colaborării»! Am refuzat! Imediat am fost anunţat că emisiunea de miercuri iese de pe post şi mai apoi, cea de azi! Argumentul, «ediţie specială», fără ca subsemnatul să poată acţiona în vreun fel!#LibertateaPresei”.