Cine sunt cele nouă perechi de la Asia Express care vor merge pe "Drumul Împăraţilor"

Adriana Trandafir şi fiica sa, Maria Speranţa

Celebra actriţă a decis să treacă la un alt nivel, după "Te Cunosc de Undeva”. În sezonul patru "Asia Express”, Adriana Trandafir, care va concura alături de fiica sa, Maria a declarat: “Cea mai provocatoare experienţă personală de până acum. Singura în care o să ne testăm limitele. Puterea de a merge cu adevărat mai departe, după ce o să spunem: gata, până aici, nu mai pot".

Celebra solistă Alexandra Ungureanu a lăsat muzica pentru un dolar şi un rucsac. “Asia Express e un proiect tv fabulos şi o competiţie care m-a ţinut cu sufletul la gură de la primul sezon. Mi-am închipuit de multe ori cum ar fi sa particip. Aum, cu câteva zile înainte de plecare, încă mi se pare că visez că se întâmplă! Am ales să fac echipă cu omul către care alerg întotdeauna prima dată să-i povestesc tot ce trăiesc, pe plan artistic sau personal – mama".

Cuza şi Emi de la ”Noaptea Târziu” au decis să se lase de parodii şi să răspundă provocării. Vom vedea dacă parodia va fi pe seama lor, sau a celorlalţi concurenţi. “Plecarea în Asia Express deja mi-a stârnit emoţii pe care nu credeam că sunt capabil să le simt sau că le am. Abia aştept să trăiesc experienţa asta pe pielea mea. Sunt convins că îmi va fi greu, dar îmi voi crea nişte amintiri pentru o viaţă".

Cosmin Natanticu şi Eliza

Celebrul actor şi soţia sa au răspuns provocării de a participa în acest nou sezon. Rămâne de văzut până unde vor ajunge cei doi. "Ne va pune la încercare răbdarea şi anduranţa. Ne-am propus să trăim pas cu pas această experienţă unică în stilul caracteristic Natanticilor, adică cu umor”, au povestit soţii Natanticu.

Patrizia Paglieri şi Francy, fiul ei

Celebrul chef italian Patrizia Paglieri a renunţat la şorţ, şi-a luat fiul, pe Francy, şi a pornit în ”Asia Express”. Cât vor rezista cei doi, rămâne să aflăm. “Pentru noi doi, această experienţă este un vis împlinit şi ne bucurăm enorm să trăim toate astea împreună!”, au povestit Patrizia şi Francy.

Lida Buble şi sora ei, Estera

Lidia Buble îşi încearcă norocul la ”Asia Express”. Nu va fi singură, ci cu Estera, sora ei. “O viaţă am aşteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea şi într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac faţă când adaug stresul şi epuizarea. Vin să câştig şi să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 fraţi. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble.”, a declarat Lidia Buble.

Connect-R şi Shift

Connect-R şi Shift vor forma o pereche care se luptă pentru marele premiu. Cei doi sunt buni prieteni şi chiar au avut colaborări. Ei au şi o piesă împreună: "Piele albă, piele neagră”.