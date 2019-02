Antena 1 scoate din grilă „Prietenii de la 11“ după doi ani. Explicaţia lui Florin Ristei: „Am ales să schimb ceva“ FOTO

După ce Paginademedia.ro a relatat că Antena 1 ar urma să scoată din grilă mai multe emisiuni, printre care şi cea prezentată de Florin Ristei şi Diana Munteanu, cântăreţul a ţinut să lămurească situaţia.

Într-un mesaj pe pagina personală de Facebook, prezentatorul a confirmat informaţia şi a explicat care sunt motivele.

„Răspund aici, pentru cine e interesat, ca să evităm tot felul de telefoane şi întrebări penibile. Din 1 martie, emisiunea «Prietenii de la 11» iese din grila de programe Antena 1. După doi ani de emisiune, am ales să schimb ceva, de aici şi plecarea mea. A fost o experienţă foarte mişto, cu o echipă de producţie profi, cu o Diana Munteanu aşa cum nu o ştiam şi cu care, zic eu, că am facut echipă foarte bună, şi un context în care m-am simţit bine, am vorbit ce am vrut şi de care sunt mândru“, a scris Ristei.





În plus, cântăreţul mărturiseşte că a decis să ia o pauză de la televiziune pentru a dedica mai mult timp carierei sale muzicale.







„Pe Diana o puteţi urmări, curând, în alte formate ale Antena1, eu, în schimb, iau o pauză de TV şi mă concentrez pe ce am de făcut cu FreeStay în perioada asta. Hai că ne mai vedem două săptămâni la ora 11, apoi ne vedem cu drag la concerte, sau online, oricând“, a fost mesajul cântăreţului.





Potrivit Paginademedia.ro , Antena 1 are în vedere modificări ce vizează programele de dimineaţă şi de la prânz. Astfel, „Prietenii de la 11“ ar urma să dispară, iar „Neatza cu Răzvan şi Dani“, şi „Observatorul“ sunt emisiunile care vor avea parte de modificări în privinţa intervalului orar de difuzare.

Dacă „Prietenii de la 11“, emisiune prezentată de Florin Ristei şi Diana Munteanu, va dispărea din grilă, în această situaţie, matinalul „Neatza cu Răzvan şi Dani“ va fi mai lung, emisiunea umplând intervalul 8.00-12.00.





Producţia „Prietenii de la 11“ a debutat pe 6 martie 2017. Formatul emisiunii este unul live şi timp de două ore în platoul emisiunii sunt invitate diverse personalităţi, iar telespectatorii pot urmări reportaje şi diverse materiale. Acestea acoperă subiecte despre tendinţe, atât din zonele de life style, medicină, alimentaţie, design, amenajări interioare, cât şi pe cele din sport, parenting, copii, astrologie şi multe altele legate de hobbyuri, pasiuni şi zona socială.

Diana Munteanu şi Florin Ristei, prezentatorii „Prietenii de la 11“ FOTO Antena 1

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: