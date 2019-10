„Adevăruri despre trecut“ revine la TVR 1 cu un episod ce arată cum Ceauşescu sprijinea organizaţii teroriste: ce spun  documentele oficiale VIDEO

Din 2 octombrie, în fiecare miercuri, de la 22.30, TVR 1 va difuza un nou sezon al seriei „Adevăruri despre trecut“.

„Ceauşescu, pacea şi minciuna“, primul episod al seriei „Adevăruri despre trecut“ Prima ediţie a noului sezon „Adevăruri despre trecut“ vine cu informaţii în premieră despre gradul de înarmare a României în perioada comunistă, despre sprijinul pe care Ceauşescu l-a oferit ani de-a rândul unor organizaţii teroriste şi traficul de arme pe care îl făcea cu aceeaşi abnegaţie cu care, în discursul public, susţinea dezarmarea. Toate întreprinderile din România, indiferent de profil, erau pregătite ca, în caz de necesitate, să treacă rapid la fabricarea industriei de război.

„Documentele oficiale atestă faptul că Nicolae Ceauşescu a fost unul dintre principalii furnizori de armament ai teroristului libian Gaddafi şi ai irakienilor, în războiul iraniano-irakian. Tot documentele oficiale vorbesc despre faptul că România a sprijinit Vietnamul pe toată durata derulării conflictului dintre anii 1965 şi 1973, ajutoarele economice şi militare nerambursabile ridicându-se la peste 142 de milioane de ruble. În aceeaşi perioadă, autorităţile de la Bucureşti utilizau conturi secrete pentru achiziţionarea de produse speciale din Occident. Acestea se aflau sub un embargou extrem de sever impus de SUA şi aliaţii săi din NATO, dar adeseori erau procurate în mod ilegal de spionii români“, a dezvăluit Raluca Rogojină, realizator şi producător al seriei.

Din noile reportaje, telespectatorii pot afla poveşti nespuse încă şi mărturii despre viaţa omului de rând în comunism: destinul Linei şi al Ghiorghinei, copii imperfecţi în perfecta lume comunistă (primul caz de naştere de siamezi despre care se auzea în România), sau monstruosul experiment al regimului comunist de dezvoltare a societăţii prin mutarea populaţiei de la sat în aşa-numitele „centre agro-industriale“. Mărturii în exclusivitate ale foştilor lucrători la canalul Dunăre-Marea Neagră, învăţământul la sat - cum s-a produs alfabetizarea în România şi cine au fost primii dascăli ai României moderne - sau ce au însemnat căminele culturale din anii comunismului.

De asemenea, în noul sezon se va vorbi şi despre teroarea bărbaţilor români dinainte de ‘89: obligativitatea de a face armata. Despre cum dormeau, ce mâncau soldaţii, despre instrucţie şi comandanţi, duşul şi bromura din ceai, permisiile şi săritul gardului, muncile agricole şi munca pe şantiere, batalioanele disciplinare.

Alte ediţii vor reaminti/povesti ce au însemnat şcolile profesionale în regimul comunist, despre cum erau trataţi cei cu probleme psihice în epoca Ceauşescu sau cei care trebuia să pară a avea probleme psihice. Şi tot în noul sezon va exista o ediţie dedicată tinerilor străini veniţi la studii în România în perioada comunistă, cei care au decis să rămână pentru a profesa în ţara noastră.

„În al şaselea an de difuzare a «Adevărurilor despre trecut» ne aşteaptă multe poveşti încă nespuse! Continuăm să mărturisim fără patimă despre viaţa omului de rând în comunism. Încremeniţi, printr-o macabră ironie, 50 de ani sub comunism, românii au fost nevoiţi să lase viaţa să curgă şi să-i târâie. Orice suferinţă are în ea plâns şi smerenie. Astăzi însă, supravieţuitorii povestesc în tihnă, sfătos şi simplu despre cum au învăţat să alunece pe spirala durerii“, a declarat Raluca Rogojină, producătoarea seriei de la TVR 1.