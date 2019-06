Un videoclip emoţionant a fost lansat de mai mulţi artişti pentru a veni în ajutorul copiilor din orfelinate

Piesa „Am nevoie de tine“, însoţită de videoclip, transmite mesajul campaniei cu acelaşi nume desfăşurată în luna iunie. Campania atrage atenţia asupra nevoii de a închide orfelinatele şi de a oferi o copilărie aşa cum merită orice copil.

Iniţiativa campaniei îi aparţine lui Alex Bratu, Country Manager pentru JYSK România şi Bulgaria şi membru în cadrul board-ului Hope and Homes for Children, care a şi compus şi scris versurile unui cântec dedicat copiilor din orfelinate – „Am nevoie de tine“.

Alexandra Ungureanu, Alexandra-Maria Hojda, Ligia Hojda, Flavia Hojda, Laura Mihăilă, 1Q Sapro, Adrian Mariaş (aka Geagea), Pavel Ulici, Marius Popa şi Andrei Neagu au răspuns afirmativ invitaţiei lui Alex Bratu, astfel devenind vocea copiilor din orfelinate care au nevoie de o copilărie aşa cum merită şi de un viitor mai bun.





„A face bine celor de lângă tine, şi în special celor vitregiţi de soartă, nu trebuie să fie o obligaţie, ci un fel de a fi, o stare de spirit. Responsabilitatea socială nu are termen limită, o dată la care se consideră a fi împlinită. Munca în slujba celorlalţi nu se termină niciodată. Campania «Am nevoie de tine» este despre fiecare dintre noi şi despre cum înţelegem sa ne raportăm la responsabilitatea socială pe care o avem“, a declarat Alex Bratu.

„M-am alăturat cu drag acestui proiect deoarece cred în solidaritate, în puterea de a face bine, cred în familie şi în dezvoltarea sănătoasă a copilului, a societăţii, în general. Am avut prilejul să fac parte dintr-o familie numeroasă, de cinci copii, unde ni s-a oferit suţinere, încurajare, emoţie, armonie, dialog. De asemenea, am avut şi ocazia să cunosc tineri din orfelinate care ne-au povestit puţin din viaţa lor, din suferinţele lor, de sistemul dur pe care trebuiau să îl suporte“, a spus Ligia Hojda.

„Mă bucur că m-am alăturat acestui proiect, atât pentru că am avut parte de un timp frumos la înregistrări, într-o atmosferă prietenoasă şi creativă, dar mai ales pentru că aduce atenţia asupra faptului că putem să ne implicam cu toţii şi să lăsăm ignoranţa în urmă. Va veni o zi când misiunea HHC va fi îndeplinită şi fiecare copil va avea parte de îngrijire, atenţie, protecţie şi iubire“, a mărturisit Flavia Hojda.

Videoclipul îndeamnă la fapte bune în luna iunie – o donaţie de 2 euro/lună prin SMS în beneficiul Fundaţiei Hope and Homes for Children contribuie la închiderea orfelinatelor din România şi găsirea celor mai bune alternative pentru copiii din ele, printre care se numără şi construcţia de case de tip familial.

„Mă simt bine atunci când pot să ajut pe cineva, îmi place să mă pun în slujba oamenilor şi cred că ăsta e unu dintre motivele pentru care am ales meseria pe care o am. Şi de fiecare dată când sunt invitat să mă implic în proiecte de genul asta, o fac cu mare drag. Încerc să scap de ignoranţă şi să fiu de folos celor din jur, care au nevoie de ajutor. Aşa că m-am bucurat când am primit invitaţia baieţilor de la studio să înregistrăm melodia. Experienţa de la înregistrări a fost una extrem de familială, deoarece am fost împreună cu surorile Hojda cu care obişnuiesc să petrec mult timp, iar talentul şi profesionalismul celor de la studio m-au facut să îmi doresc şi alte colaborări pe viitor“, a spus Pavel Ulici.

Campania se va desfăşura pe întreaga durată a lunii iunie, iar pentru fiecare donaţie de 2 euro efectuată prin SMS în această perioadă, JYSK România va dona alţi 2 euro. Mai multe infromaţii despre campanie pot fi găsite pe hopeandhomes.ro/amnevoiedetine

„Fapte bune puse pe ritmuri muzicale. Caritate. Despre asta este vorba în campania «Am nevoie de tine». Este extraordinar când reprezentanţii unei companii au astfel de iniţiative prin care îşi doresc să îi ajute pe cei mai vulnerabili copii ai României, aceşti copii ai noştri, ai tuturor. În luna în care sărbătorim copiii şi copilăria, să le dăm şansa la o copilărie aşa cum merită. În ce fel vom şti să le îmblânzim destinele spune multe despre viitorul nostru ca naţie“, a transmis Dragoş Bucurenci, director de dezvoltare Hope and Homes for Children.

Misiunea Fundaţiei este închiderea tuturor orfelinatelor din România până în anul 2026. JYSK România susţine programul de închidere a orfelinatelor prin oferirea de sprijin pentru mobilarea şi dotarea caselor de tip familial dezvoltate de Fundaţie.

