Un român este „iubitul“ Thaliei în noul videoclip al artistei mexicane VIDEO

Thalia a lansat luna trecută piesa „No Me Acuerdo“, împreună cu Natti Natasha, iar cel care joacă în videoclip rolul iubitului faimoasei cântăreţe şi actriţe mexicane este chiar un român stabilit de multă vreme în Statele Unite, arată Libertatea

Necunoscut în ţara sa natală, Cezar Constantin, devenit Constantine, un brunet arătos cu ochii verzi, în vârstă de 28 de ani, a stârnit admiraţia domnişoarelor din întreaga lume după ce a apărut în videoclipul Thaliei, care a reuşit în doar o lună să adune peste 140 de milioane de vizualizări pe Youtube.

Cezar s-a născut la Bârlad, în 1989, iar la vârsta de 8 ani s-a mutat în Statele Unite împreună cu familia. Dupa terminarea liceului este admis si apoi absolva cursurile Facultatii Boston College, obtinand diplome in Marketing si Psihologie. În paralel, a studiat şi actoria la Media Performance Institute din Boston. În 2013 s-a mutat la New York, unde şi-a continuat studiile de actorie la „Film and Commercial Acting“ – Shetler Studios in Manhattan, iar

în 2016 absolvă cursurile de actorie - film si TV - la celebra Academie Stela Adler Studio of Acting in New York City.

A jucat în mai multe filme, printre care „Mosden“, „Loss of Soul“ (2014, 'Crazed (2014), „Burnt popcorn“, „Spit“ (2016) dar şi în faimoasa producţie cinematografică „King Lear“, lansată anul trecut. De asemenea, a jucat şi pe Broadway, în „Light and Shadow“ şi a apărut şi în câteva seriale de televiziue produse de canalul Discovery („Mysteries At The Museum“ şi „Mysteries At The Castle“).