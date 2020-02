LP vine la cea mai cool petrecere a verii, pe 10 iulie, la Arenele Romane

Fanii se vor bucura să audă bine-cunoscutele piese Lost On You”, cel mai mare hit al artistei de până acum, "Muddy Waters" şi "When We're High", cântece de pe cel de-al cincilea album al său, Heart to Mouth dar şi câteva melodii de pe noul album al artistei, ce va fi lansat în toamna lui 2020.

La 5 ani de la lansarea "Lost On You", piesa a depăşit un miliard de ascultări şi a fost în fruntea topurilor muzicale în peste 17 ţări, părând să fi căpătat o viaţă a sa proprie şi ajungând favorita ascultătorilor oricărui gen muzical iar publicaţii renumite ca Billboard, Paper, Out Magazine, V Magazine, Interview, British Vogue şi nu numai au plasat-o pe LP pe culmile gloriei. Mai mult, pe lângă spectacolele care au oprit inimi pentru o clipă de la The Tonight Show cu Jimmy Fallon şi The Late Show Show cu James Corden, la Conan şi Jools Holland, LP a bucurat şi publicul de la Coachella, SXSW, Bonnaroo, Lollapalooza, Sonic Boom şi Hyde Park.

Artista a lucrat la albumul Heart To Mouth încă din 2017, alături de colaboratorul şi producătorul Lost On You, Mike Del Rio [Eminem, X Ambasadori, Skylar Gray] şi scriitorul Nathaniel Campany. Numit astfel pentru calea ce se creează între inimă şi gură, albumul adună atât piese melancolice şi melodii pline de speranţă, ce originează din acelaşi loc.

În deschidere va cânta Moonlight Breakfast, una dintre cele mai îndrăgite trupe româneşti care a reuşit să se impună şi pe scena internaţională.

Biletele sunt disponibile în presale până pe 15 martie la preţurile de 125 lei pentru Acces General şi 200 lei pentru Golden Ring iar de pe 16 martie la preţurile de 149 lei pentru Acces General şi 239 lei pentru Golden Ring, online pe eventim.ro, sau prin reţeaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone şi reţeaua Carrefour, librăriile Humanitas, librăriile Cărtureşti şi librăriile Diverta).