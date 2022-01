Global Records devine primul label independent din Polonia, Rusia, Ucraina, Bulgaria şi România, la sfârşit de 2021

INNA, Minelli, Olivia Addams, Sickotoy, Antonia, Roxen şi wrs sunt artiştii care nu au lipsit în 2021 din topurile radio şi TV din CEE. Piesele lor au ocupat mai multe săptămâni la rând primele poziţii ale clasamentelor radio din teritorii precum Rusia & CIS, Polonia sau Bulgaria, reuşind astfel să situeze Global Records în topul celor mai difuzate label-uri independente.

Dintre piesele care au închis anul în Top 10, putem menţiona INNA – UP (#2 Rusia, #3 Bulgaria # 9 Polonia), Minelli – Nothing Hurts (#7 Bulgaria), Minelli – Rampampam (#9 Ucraina), wrs – Tsunami (#6 Bulgaria), Olivia Addams – Stranger (#2 Ucraina), Roxen – Money Money (#7 Rusia), Alok X INNA x Sofi Tukker – It don’t matter (#4 Rusia).