Explicaţiile TVR în scandalul banilor pentru Eurovision: despre parteneriatul cu Global şi bugetul Selecţiei Naţionale

Televiziunea Română şi Global Records au ales-o pe Roxen, o puştoaică în vârstă de 20 de ani, să reprezinte România la concursul internaţional Eurovision, care se va desfăşura în Olanda, în luna mai.

Pentru anul acesta, TVR a ales o abordare în premieră pentru ţara noastră: o colaborare cu Global Records, descris de postul public drept „cel mai dinamic jucător de pe piaţa muzicală autohtonă“. Mai exact, toţi artiştii înscrişi în cursa pentru a reprezenta România la Rotterdam au fost ai casei de producţie. Acum urmează să se compună piese pentru vocea aleasă, iar cele mai bune cinci creaţii vor ajunge în etapa finală, de pe 1 martie, în care un juriu naţional şi telespectatorii vor desemna piesa câştigătoare.

Până aici nu este nimic în neregulă. Astfel de parteneriate se practică de mulţi ani în numeroase alte ţări cu vechime şi palmares impresionant la competiţia internaţională. Problema intervine, însă, în felul în care postul public a decis să lucreze cu Global Records.

Spre exemplu, televiziunea publică din Marea Britanie, BBC, urmează acelaşi model, însă specifică faptul că au fost abordate mai multe case de discuri pentru a aduna idei, iar la final s-a ales varianta cea mai bună.

Problema a fost ridicată iniţial de Libertatea, care a întrebat-o pe Liana Stanciu, şefa delegaţiei României la Eurovision 2020, dacă TVR a urmat un proces similar şi a contactat mai multe case de discuri. Jurnalista a evitat să ofere un răspuns concret, aşa că a insistat şi „Adevărul“, iar răspunsul a fost nu, nu s-a făcut o licitaţie cu mai multe case de discuri. Deci, practic, a fost o decizie internă. „Întrucât parteneriatul are valoare financiară zero, el nu putea face obiectul vreunei proceduri de achiziţie publică de tip licitaţie“, motivează TVR.

Iar această declaraţie conduce la următoarea controversă. Atât TVR, cât şi Global Records au subliniat în repetate rânduri că această colaborare nu aduce niciun ban din partea televiziunii în buzunarul casei de producţie. Totuşi, potrivit unor documente aprobate de şefa TVR, Doina Gradea, şi publicate tot de „Libertatea“, doar Selecţia Naţională costă TVR 69.000 de euro. Şeful casei de producţie, Lucian Ştefan, a negat că aceşti bani ar ajunge în buzunarele firmei sale, însă nu a exclus posibilitatea ca anumite sume să ajungă la compozitori ce au contracte cu Global. „Adevărul“ a cerut o explicaţie şi pentru acest aspect. Prezentăm în continuare răspunsurile oferite de reprezentanţii TVR.

„Adevărul“: S-a făcut sau nu o licitaţie cu mai multe case de producţie din România? Aţi contactat şi alte case de producţie?

TVR: După cum au asumat public atât TVR, cât şi Global Records, în repetate rânduri, acest parteneriat are valoare financiară zero, însă presupune investiţii consistente în resurse financiare, umane, artistice şi tehnice din partea ambelor părţi. Întrucât parteneriatul are valoare financiară zero, el nu putea face obiectul vreunei proceduri de achiziţie publică de tip licitaţie.

TVR a optat pentru acest parteneriat după ce au fost analizaţi comparativ o serie de factori, precum cifrele în ceea ce priveşte prezenţa pieselor şi artiştilor în topurile radio şi TV, accesările pe YouTube, numărul de ţări în care sunt ascultate piesele produse şi numărul de abonaţi pe conturile de social media etc.

De altfel, nu este prima oară când TVR colaborează cu o casă de discuri în proiectul Eurovision. În ultimii 20 de ani, televiziunea publică a făcut acest lucru la numeroase alte ediţii, conlucrând cu nume de rezonanţă din piaţa de specialitate.

Selecţia Naţională pentru Eurovision Song Contest 2020, organizată de către Televiziunea Română în calitate de broadcaster oficial al concursului şi membru al EBU, aduce o viziune cu totul nouă faţă de abordarea de până acum a acestui proiect. Noua abordare a presupus, în afară de multe alte elemente, şi parteneriatul cu o casă de producţie, în acest caz Global Records, cel mai dinamic jucător din piaţa muzicală românească la ora actuală. Prin acest nou format al Selecţiei Naţionale, TVR urmăreşte o clasare cât mai bună a României în concursul internaţional

Trecerea la această nouă metodă de selecţie a pornit de la o analiză complexă a particularităţilor şi realităţilor pieţei muzicale din România, a rezultatelor pe care România le-a avut pe tot parcursul prezenţei sale în acest concurs internaţional prestigios şi a modului în care diferitele ţări abordează selecţia. În acest an, mai mult decât la ediţiile anterioare, un număr de televiziuni publice participante au trecut de la formatul clasic de selecţie la mecanisme similare celui propus de TVR. Putem aminti în acest sens Franţa, Spania, Marea Britanie, în afara ţărilor care foloseau acest gen de selecţie în mod tradiţional (Grecia, Cipru, Rusia, Bulgaria, Olanda, Belgia).

Spuneţi că Global s-a implicat pro bono în proiectul Eurovision, însă colegii de la Libertatea au publicat suma de 69.000 de euro, bani care ar merge către Global. De asemenea, sursele „Adevărul“ au confirmat că Global primeşte bani de la TVR şi că piesele compuse costă mii de euro. Cum comentaţi?

Suma de 69.000 de euro menţionată în alte materiale de presă (fără solicitarea în prealabil a unui punct de vedere din partea TVR!) nu este acordată partenerului Global Records. Respectiva sumă este parte din proiectul de buget maximal aprobat conform procedurilor legale. Ea este destinată în mod direct organizării taberei de creaţie pentru artiştii, compozitorii şi producătorii muzicali participanţi la selecţie şi realizării unui program de televiziune difuzat zilnic.

Suma include şi plafonul maximal corespunzător contractelor de drepturi de autor încheiate în mod direct cu participanţii la tabăra de creaţie, care au avut şi calitatea de protagonişti ai unei emisiuni speciale, Destinaţia Eurovision, difuzată de către TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova în perioada 3-14 februarie 2020.

De altfel, şi Global Records a declarat public, fără umbră de echivoc, următoarele: „Sumele care au fost vehiculate în jurul proiectului nu sunt destinate Global Records şi nici administrate de Global Records, ci sunt îndreptate în totalitate către organizarea acestei competiţii de către TVR, Global Records neavând nicio implicare în distribuirea acestor costuri“.

Este mai ieftină sau mai scumpă Selecţia Naţională 2020 faţă de cele din anii precedenţi?

În acest moment, echipa proiectului Eurovision România 2020 se află în plină dezvoltare a conceptului artistic pentru show-ul Selecţiei Naţionale de pe 1 martie, de la Buzău. După această dată, vor fi definitivate toate detaliile legate de show-ul României de la Rotterdam, inclusiv scenografia, grafica, alte elemente de stil (coafură, machiaj, costume) şi de conţinut (coregrafie, backing vocals etc.)

Televiziunea Română, alături de Global Records, va face toate diligenţele pentru a reprezenta România printr-un act artistic de calitate şi care să ne dea din nou, după o pauză de doi ani, şansa ocupării unui loc important printre finaliştii din acest an de la ESC2020.

Ţinând cont de toate acestea, precum şi de faptul că plafonul bugetar aprobat pentru proiect este unul maximal, este prematur să avansăm cifre sau să facem comparaţii în această privinţă. De subliniat este, însă, faptul că echipa SRTv este preocupată în permanenţă de optimizarea tuturor costurilor şi va face toate eforturile pentru a asigura un decont transparent şi corect pentru acest eveniment.

Sunt sau nu reale cifrele publicate de Libertatea, care arată prin documente că bugetul pentru ediţia din acest an este de 491.400 de euro?

Referitor la cifrele legate de bugetul Selecţiei Naţionale, aşa cum sunt ele citate în respectivul articol, subliniem - după cum am făcut-o şi cu prilejul altor articole legate de acest subiect publicate în ultima perioadă de „Libertatea“ - faptul ca acestea sunt în mod evident prezentate şi interpretate într-un mod maliţios, care nu corespunde realităţii. Documentul publicat de „Libertatea“ este un document intern al TVR, dar transparent, care a fost prezentat celor îndreptăţiţi să îl aprobe.

Bugetul aferent proiectului Eurovision 2020 conţine valori maximale pentru fiecare capitol al proiectului (taxa de participare şi circuite EBU, selecţie şi finală naţională, deplasare la ESC2020 etc), şi a fost aprobat conform procedurilor şi dispoziţiilor legale.

Acest plafon maximal include şi eventualele sume din surse atrase, aşa cum sunt cele care fac obiectul Acordului de parteneriat între SRTV şi Primăria Municipiului Buzău, prin Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman“, de finanţare şi organizare în comun a Finalei de Selecţie Naţională pentru Eurovision Song Contest - ediţia 2020.