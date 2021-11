Cristi Ioniţă alături de Taylor Swift, ABBA şi Kanye West pe lista nominalizărilor la premiile Grammy 2022

Costi Ioniţă sărbătoreşte după ce a fost pentru a doua oară nominalizat la Premiile Grammy, făcând parte din autorii care au contribuit la unul dintre marile succese muzicale care au fost lansate în acest an în acelaşi timp cu albumul lui Sean Paul, ,,Go Down Deh", care a strâns pe YouTube peste 34 de milioane de vizualizări.

Taylor Swift, ABBA şi Kanye West, adaugaţi în ultimul moment în lista nominalizaţilor Grammy 2022

Şeful forului,Harvey Mason jr., a anunţat înaintea nominalizărilor că pentru patru dintre cele mai importante categorii numărul nominalizaţilor a fost crescut de la 8 la 10.

Cei care au beneficiat de această măsură au fost Taylor Swift, Kanye West, ABBA şi Lil Nas X.

Harvey Mason jr. a declarat anterior pentru Variety: „Am văzut-o ca pe o ocazie incredibilă de a onora mai mulţi artişti şi de a aduce în faţă mai multă muzică bună şi, probabil, de a oferi mai multe şanse multor genuri muzicale”.

El a precizat că modificarea a fost discutată de mai mult timp.

Listele în avans cu nominalizările, care în mod normal sunt transmise presei cu 24 de ore înaintea anunţului, au ajuns luni mult mai târziu decât de obicei. Mai multe surse au declarat pentru Variety că extinderea categoriile principale a fost cauza întârzierii.

„Montero (Call Me by Your Name)” - Lil Nas X şi „I Still Have Faith in You” - ABBA au fost adăugate categoriei „Record of the Year”, iar „Evermore” - Taylor Swift şi „Donda” - Kanye West, la „Album of the Year”.

Doja Cat cu „Kiss Me More” şi Brandi Carlile cu „Right on Time” au fost adăugate în ultimul moment la „Song of the Year”, în timp ce Baby Keem şi Arooj Aftab au fost adăugaţi în selecţia „Best New Artist”.

NY Times a stabilit care au fost artiştii incluşi pe listă în ultimul moment comparând prima variantă a listei, care a început să circule în presă luni, cu cea primită ulterior de publicaţie, care avea câte zece selectaţi.

Mason a declarat pentru NY Times că artiştii incluşi erau cei clasaţi pe locurile nouă şi zece în urma votului membrilor Academiei şi au fost hotărâţi de Deloitte, compania parteneră care colectează şi calculează voturile.