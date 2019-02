Ce spun juraţii străini acuzaţi că ar fi sabotat-o pe Laura Bretan. De ce şi-au schimbat votul în finala Eurovision România VIDEO

Finala Eurovision România 2019 a fost urmată de un val de critici şi acuzaţii, multe îndreptate către doi dintre membrii juriului internaţional, respectiv Deban Aderemi şi William Lee Adams, jurnalişti ai wiwibloggs.com, platformă consacrată în fenomenul Eurovision.

Iniţial, cei doi au lăudat piesa „Dear Father“ interpretată de Laura Bretan, însă în finala Selecţiei Naţionale i-au oferit cele mai puţine puncte (4 şi 6), ceea ce a dat peste cap socotelile fanilor. Imediat au apărut acuzaţii potrivit cărora cei doi au decis să o depuncteze pe tânără după ce au aflat că este o susţinătoare a familiei tradiţionale , teorie susţinută şi de unii membri ai echipei Laurei Bretan, după cum au declarat surse pentru „Adevărul“.

După finala Eurovision Românie 2019, Deban şi William au publicat un vlog în care vorbesc despre interpretarea câştigătoarei Ester Peony, pe care o compară cu cea a Laurei, dar şi cu a Bellei Santiago, o altă mare favorită.

Cei doi membri ai juriului internaţional spun că prestaţia Laurei Bretan a fost una plictisitoare, deşi ea are o voce bună. Spun asta comparând-o cu Peony, care a oferit un show frumos şi a stârnit emoţie, Deban şi William considerând că pentru Eurovision trebuie să deţii un pachet complet: voce, emoţie, concept, scenografie.

Astfel, aceştia îşi justifică schimbarea votului spunând că Ester Peony i-a susprins: „Înainte să vin nu ştiam nimic despre acest cântec, nu era pe lista mea de preferate, nu însemna nimic pentru mine. Dar după ce l-am văzut, m-a prins, a fost un show frumos, care a avut un concept. Ea are carismă, este foarte frumoasă, a dat tot ce are şi este foarte senzuală. Ea a fost «focul» care îţi captează toată atenţia“.

„Înainte voiam să dau cele 12 puncte Laurei sau Bellei, dar am hotărât să votez cu inima. Eu i-am dat 12 puncte din toată inima mea şi pentru că este o piesă de care îmi voi aminti şi care îmi face pielea de găină, nu pentru că am făcut strategii legate de Laura şi Bella“, explică William atrăgând atenţia asupra presupusului sabotaj.

„Ceea ce mi-a plăcut la ea este felul în care transmite. Oh, doamne, îmi place fata asta“, spune şi Deban, după care începe să vorbească despre Laura şi să explice situaţia: „A fost preferata naţiunii şi are o voce uimitoare, aşa cum o au şi multe altele. Asta este problema când sunt foarte multe momente bune într-un singur show şi sunt foarte mulţi favoriţi“.

Deban este completat de William, care spune: „Mi-a plăcut şi Laura Breant, interpretarea ei a fost bună, dar, ca să fiu sincer, m-a plictisit. Da, am fost impresionat din punct de vedere vocal, însă aici este vorba despre un pachet complet“.

El mărturiseşte că şi Bella Santiago a fost foarte aproape de a fi preferata lui: „Ester a spus povestea care m-a captivat, Bella Santiago a fost foarte aproape de ea. Am ales cu dificultate între cele două, apoi am închis ochii şi când m-am gândit la Ester, am simţit furnicături de emoţie, pentru că la ea este vorba despre emoţie, aşa că am ştiut că ei îi voi oferi punctele“.

Ester Peony va reprezenta România la Eurovision 2019 după ce a reuşit o victorie surprinzătoare în finala Selecţiei Naţionale graţie juriului internaţional, patru dintre cei şase membri acordându-i punctaj maxim. Ester Alexandra Creţu, cunoscută profesional ca Ester Peony, este o cântăreaţă şi compozitoare de origine română care s-a făcut remarcată în mediul online printr-o serie de cover-uri în stil propriu. Povestea câştigătoarei Eurovision România 2019. În schimb, în urma televotingului, câştigătoarea a primit doar trei puncte, preferata publicului fiind Laura Bretan. De altfel, mezina competiţiei a fost privită încă de la anunţul înscrierii sale în concurs drept principala favorită, având o bază de fani uriaşă după ce a câştigat „Românii au talent“ în 2016, an în care a ajuns şi în finala „America's Got Talent“. Laura a pierdut însă mult la votul juriului.

