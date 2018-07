10 artişti şi Dj (încă) neconsacraţi pe care merită să-i descoperi la Electric Castle

Două propuneri pentru seara de joi, 19 iulie, Yonaka o trupă britanică ce trece foarte uşor de la ritmuri rock la cele hip hop în piesele lor şi care merită descoperită 100% live, pentru că au o energie absolut captivantă în concertele lor.

Mai mult rock progresiv sau mai degrabă metal, rămâne să decideţi voi pentru Agent Fresco, trupa islandeză ce o să vă reamintească imediat demult mai cunoscuţii Leprous, cu care, de altfel, au şi fost în câteva turne împreună.



Este ediţia cu cea mai amplă selecţie de artiste la Electric Castle, iar Giorgia Angiuli este una dintre ele. Giorgia se joacă de-a dreptul, mixând live cu sunete produse de jucării, şi deşi pare uşor facil, ei bine italianca ajunge să cânte la câte 3-4 instrumente, de data aceasta adevărate, de-a lungul unui show. Little Boots, fără nicio legătură cu cel mai popular articol de îmbrăcăminte la Electric Castle, pe numele adevărat Victoria Hesketh, este fosta membra in trupa Dead Disco. De când a pornit o carieră solo, britanică are deja o nominalizare la Brit Awards pentru albumul de debut şi o foarte bună reputaţie în ţara natală.

Dacă sunteţi fani Mura Masa, vineri seară imediat după show-ul starului britanic treceţi la scena Hangar pentru Off Bloom, trupa electropop care împarte unul dintre producători cu mai cunoscutul lor compatriot. Cel puţin două dintre piese ale lor vor intra imediat pe repeat în audiţiile voastre.

Kensington sunt super iubiţi în ţara lor de origine, Olanda, şi nelipsiţi din topurile muzicale de aici încă din 2009. Muzica lor probabil îţi va aminti de altă trupă rock foarte iubită, The Bastille, dar, spun criticii, nu noi, unele piese sună chiar mult mai bine. Sunt departe de a fi one hit band, au deja patru albume de studio de pe care vei putea asculta o selecţie de hituri sâmbătă, 21 iulie, pe scena Hangar de la Castelul Banffy.

În aceeaşi zi şi pe aceeaşi scenă, pregătiţi-vă să-l cunoasteşti pe copilul minune al muzicii electronice franceze. Debutând abia acum 3 ani, Fakear are toate şansele să fie dintre artiştii tineri care vor schimba pe termen lung percepţia asupra muzicii electronice. Pentru francezul de doar 26 de ani, muzica are în principal rolul să te transfere într-o altă lume, iar cel puţin pentru 2 ore el va avea şansă să experimenteze un alt spaţiu alături de publicul de la Electric Castle.

Little Big, San Holo şi Pillowtalk – trei nume de notat pentru ultima seară din Electric Castle. Chiar dacă este seara cu cele mai mari nume ale ediţiei în program, merită să vă faceţi timp să treceţi fiindcă fiecare dintre ei sunt foarte inovatori în stilul lor sau măcar pentru a descoperi de ce piese precum „Light“ (San Holo) sau „Love Makes Parks“ (Pillowtalk) ating zeci de milioane de accesări pe platformele muzicale.

Electric Castle va debuta în 18 iulie, peste 200 de artişti fiind incluşi în programul celei de-a 6-a ediţie ce va avea loc la Castelul Banffy din bontida.