„The Lion King“, debut pe primul loc în box office-ul românesc de weekend: ce încasări impresionante a generat

Filmul, pentru care şi-au împrumutat vocile Danny Glover, Beyonce şi James Earl Jones, între alţii, a generat încasări de 1.731.192 de lei, potrivit cifrelor oferite de Cinemagia, scrie News.ro

La nivel global, lungmetrajul Disney a generat încasări de 543,6 milioane de dolari.

„Omul-Păianjen: Departe de casă/Spider-Man: Far From Home“, al şaptelea film al francizei şi al 23-lea Marvel, s-a menţinut pe locul secund, cu 14.673 de spectatori şi încasări de 363.720 de lei în al treilea weekend de la debut. Filmul regizat de Jon Watts îi are în distribuţie pe Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Zendaya şi Samuel L. Jackson.

Thrillerul de acţiune „Anna“, regizat de Luc Besson, cu Sasha Luss, Luke Evans, Cillian Murphy şi Helen Mirren în distribuţie, a debutat pe locul al treilea în top, cu 13.357 de spectatori şi încasări de 288.744 de lei.

Filmul horror „Annabelle 3/Annabelle Comes Home“, regizat de Gary Dauberman, a coborât trei locuri, până pe patru, după ce în al doilea weekend de la premieră a fost vizionat de 13.627 de spectatori şi a generat încasări de 278.365 de lei.

Animaţia „Povestea jucăriilor 4/Toy Story 4“ s-a clasat pe locul al cincilea, în coborâre două poziţii, după ce, în al patrulea weekend de la debutul pe marile ecrane româneşti a generat încasări de 116.036 de lei.

O altă animaţie, „Singuri acasă 2/Secret Life of Pets 2“, a ocupat locul al şaselea în top, în coborâre două poziţii. Filmul a fost vizionat de 4.689 de spectatori şi a generat încasări de 93.691 de lei în al şaselea weekend de la premiera românească.

Comedia de acţiune „Stuber: Detectiv de nevoie“, regizată de Michael Dowse, a coborât tot două locuri în clasament, până pe şapte. În al doilea weekend de la lansare, filmul a generat încasări de 81.904 lei şi a fost vizionat de 3.852 de spectatori.

Filmul de acţiune „Bărbaţi în Negru Internaţional/Men in Black International“, cu Tessa Thompson, Chris Hemsworth şi Liam Neeson în distribuţie, s-a clasat pe locul al optulea, în coborâre două poziţii. În al cincilea sfârşit de săptămână de la premieră, lungmetrajul a fost vizionat de 3.022 de spectatori şi a generat încasări de 74.561 de lei.

Tot două locuri a pierdut în clasament şi comedia „N-ai şanse, frate!/Long Shot“, cu Charlize Theron şi Seth Rogen în rolurile principale. Filmul s-a clasat pe locul al nouălea, după al patrulea weekend de la debut, în care a fost vizionat de 2.610 spectatori şi a generat încasări de 59.962 de lei.

Poziţia a zecea în top a fost ocupată de comedia „Yesterday“ a lui Danny Boyle, care, în al doilea weekend de la premieră, a fost vizionată de 1.775 de spectatori şi a generat încasări de 37.050 de lei.





„Regele Leu“ este o călătorie către savana africană unde se naşte un viitor rege. Simba îl idolatrizează pe tatăl său, regele Mufasa, şi îşi asumă propriul destin regal, dar nu toată lumea din regat sărbătoreşte sosirea noului pui. Scar, fratele lui Mufasa şi fost pretendent al tronului, are propriile planuri. Lupta pentru Pride Rock este devastată de trădare, tragedie şi dramă, sfârşindu-se cu exilul lui Simba. Cu ajutorul unei noi perechi haioase de prieteni, Simba va trebui să-şi dea seama cum să crească şi să ia înapoi ceea ce este de drept al lui. Originalul „Regele leu/Lion King“ a generat încasări de 968 de milioane de dolari, iar coloana sonoră a fost compusă de Elton John şi Tim Rice, premiaţi cu Oscar la categoriile Cel mai bun cântec original („Can You Feel the Love Tonight“) şi Cea mai bună coloană sonoră.



