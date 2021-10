Povestea de dragoste dintre Ozzy şi Sharon Osbourne, transpusă în film

Proiectul, care nu a primit încă un titlu, aparţine Polygram Entertainment şi urmăreşte formatul biografic centrându-se pe legătura lor veche de patru decenii, care a devenit foarte populară odată cu reality-show-ul „The Osbournes” (MTV).

Scenariul este scris de Lee Hall, nominalizat la Oscar pentru „Billy Elliott”, cunoscut pentru poveşti precum „Rocketman”, War Horse” şi „Victoria & Abdul”.

„Relaţia noastră, uneori, a fost nebună şi periculoasă, însă dragostea noastră nemuritoare a fost cea care ne-a ţinut împreună”, a spus Sharon Osbourne. „Suntem încântaţi de parteneriatul cu Sony Pictures şi Polygram pentru a aduce povestea noastră pe ecran”.

Sharon Osbourne va fi producătoare împreună cu Jack şi Aimée, copii ai cuplului, prin compania Osbourne Media, în timp ce Michele Anthony şi David Blackman vor produce pentru Polygram Entertainment. Andrea Giannetti supervizează proiectul pentru Sony.

Muzica va fi un element important în film, desigur, astfel că pe coloana sonoră vor fi incluse piese Black Sabbath - trupa cu care s-a lansat Ozzy Osbourne -, dar şi cântece lansate solo.

Osbourne Media, condusă de Jack Osbourne, produce conţinut pentru multiple platforme. El a produs documentarul „God Bless Ozzy Osbourne” pentru Showtime şi supervizează producţia serialului „Alpha Dogs” pentru NatGeo Wild. Cel mai recent documentar al său, „Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne”, a fost prezentat la SXSW Film Festival 2020.

Între proiectele recente ale Polygram, parte a Universal Music Group, se numără „The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart?”, regizat de Frank Marshall, documentare despre The Go-Go’s, Beastie Boys, dar şi „The Velvet Underground” al lui Todd Haynes şi un film biografic despre KISS regizat de Joachim Rønning.