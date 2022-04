Organizatorul Premiilor Oscar: Chris Rock a salvat ceremonia cu calmul lui, după ce a fost lovit de Will Smith

„Chris a gestionat acel moment cu eleganţă şi calm şi astfel am putut continua spectacolul", a declarat Will Packer pentru televiziunea ABC.

După ce a fost pălmuit, comediantul a continuat rapid, conform programului, cu înmânarea trofeului pentru cel mai bun film documentar. El a refuzat apoi să depună plângere împotriva lui Will Smith, pe care poliţia era pregătită să-l aresteze pentru gestul său.

„A permis spectacolului să continue, lucru care n-ar fi fost posibil dacă el ar fi reacţionat altfel în acel moment", a spus Will Packer.

O glumă făcută de Chris Rock despre capul ras al soţiei lui Will Smith, Jada Pinkett Smith, care suferă de o boală care duce la pierderea semnificativă a părului, a fost cea care a declanşat scandalul, duminică seară. Will Smith a urcat brusc pe scenă şi l-a pălmuit pe Chris Rock sub privirile uluite ale vedetelor şi telespectatorilor.

La scurt timp după incident, Smith, în vârstă de 53 de ani, a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru evoluţia sa din filmul "King Richard".

Academia Americană de Film a iniţiat proceduri disciplinare împotriva lui Will Smith şi a dat asigurări că actorul a fost rugat să părăsească sala după incident, însă el a refuzat.

Will Packer a explicat pentru ABC că a recomandat ca Will Smith să nu fie dat afară după ce a discutat cu Chris Rock. "M-am dus imediat să mă văd pe cei din conducerea Academiei, care erau acolo, şi am spus: "Chris Rock nu vrea asta. (...) Rock a fost foarte clar că nu vrea să înrăutăţească situaţia", a relatat producătorul.

Potrivit acestuia, Chris Rock a refuzat în mod explicit ca poliţia să îl aresteze pe Will Smith, nedorind să depună plângere împotriva lui.

De atunci, Will Smith şi-a cerut scuze în mod public lui Chris Rock şi Academiei, recunoscând că a avut un comportament "de neiertat".

La rândul său, Chris Rock a vorbit despre acest subiect pentru prima dată miercuri seară, la scurt timp după ce a urcat pe scenă pentru un spectacol în Boston. "Încă digerez ce s-a întâmplat. Aşadar, la un moment dat voi vorbi despre asta. Şi va fi serios şi amuzant", a spus el.

Will Smith a decis să demisioneze din Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice, a transmis sâmbătă AFP. "Demisionez din calitatea de membru al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice şi voi accepta orice consecinţe pe care consiliul de administraţie le va considera potrivite", a declarat el, citat într-un comunicat.

Consiliul de administraţie al Academiei a informat că se va întruni pe 18 aprilie pentru a decide asupra cazului şi a unor eventuale sancţiuni.