Ne-a părăsit „Ţeavă”, celebrul cascador din trupa lui Sergiu Nicolaescu

„A fost un mare cascador, un bun profesionist şi un camarad de excepţie. Am făcut împreună «Mihai Viteazul», dar şi alte filme de excepţie realizate de Sergiu Nicolaescu şi nu numai. Vasile Popa a făcut şi roluri foarte bune, era distribuit frecvent de regizori. Din păcate, am rămas foarte puţini din acea echipă extraordinară. Sunt foarte trist, dacă nu era pandemia mă urcam în avion şi veneam imediat în ţară, însă profit de ocazie pentru a-i transmite un ultim omagiu”, ne-a declarat Paul Misai, actor şi cascador stabilit de peste patru decenii în Franţa.

În lumea cinematografiei, Vasile Popa a fost cunoscut aproape exclusiv după poreclă: „Ţeavă”. Probabil că nu există român care să nu-l fi văzut măcar o dată pe marele sau pe micul ecran. Fost boxer la clubul Dinamo, Popa a fost atras de mirajul cinematografiei la finele anilor ’60.

“Înainte de «Mihai Viteazul» s-a făcut prima şcoală organizată de cascadori. S-a dat anunţ la ziar, iar preselecţiile se ţineau pe strada Batiştei. Intru acolo şi văd că erau în curte trei salvări, care cărau încontinuu pretendenţi. Trebuia să sari de la o fereastră, de la trei metri înălţime, dar în interior, într-o sală. Puseseră nişte saltele înguste pe jos. Şi te puneau să mimezi o moarte. Când am văzut ce-i acolo, am plecat, am zis că nu-i de mine. M-am oprit la barul «Dunărea» şi mi-am luat o vodcă. După care mi-am zis: Doar nu-s eu mai prost ca alţii?! Şi m-am întors. N-au trecut decât vreo trei minute şi m-au şi strigat. În comisie era Sergiu Nicolaescu, împreună cu antrenorul de la lotul naţional de scrimă, cel de la lotul naţional de călărie, plus alţii. Am făcut tot ce m-au pus ăia, dar nu ştiu cum de cădeam numai în cap. Dar nu mă dădeam bătut. La care Sergiu le-a zis ălora din comisie: «Daţi-i cea mai mare notă, că ăsta e rezistent». Aşa am ajuns eu cascador. Şi am rămas alături de Sergiu până la final”, a povestit îndrăgitul cascador.

Citeşte toate dezvăluirile cascadorului Vasile Popa de pe platourile de filmare