„Godzilla vs. Kong” a devenit cel mai de succes film de la Hollywood în pandemie

Până în prezent, de la începutul pandemiei, thrillerul „Tenet” al Warner Bros., regizat de Christopher Nolan - lansat în septembrie - deţinea acest tilul, cu încasări totale de 365 de milioane de dolari.

China conduce per ansamblu box office-ul mondial. Dintre filmele lansate aici, „Hi, Mom” a generat încasări de 821,8 milioane de dolari, urmat de „Detective Chinatown 3”, cu 686,2 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

În al treilea weekend de la lansare, la nivel nord-american, „Godzilla vs. Kong”, producţie Warner Bros., a generat încasări de 7,7 milioane de dolari, aducând totalul la 80,5 milioane de dolari. La nivel internaţional, încasările sunt de 309,7 milioane de dolari.

Din distribuţia lungmetrajului SF care a fost lansat simultan pe HBO Max fac parte Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall şi Brian Tyree Henry.

Thrillerul „Nobody”, cu Bob Odenkirk în rol principal, s-a menţinut pe poziţia secundă în topul nord-american, cu încasări de 2,5 milioane de dolari în al patrulea weekend de la lansare.

Filmul horror „The Unholy”, regizat de Evan Spiliotopoulos, a ocupat şi în al treilea weekend de la debut locul al treilea, după ce a generat încasări de 2 milioane de dolari.

Poziţia şi-a menţinut-o şi lungmetrajul de animaţie „Raya and the Last Dragon”, producţie Disney, care a înregistrat, în al şaptelea weekend de la lansare, încasări de 1,9 milioane de dolari.

Pe locul al cincilea, în urcare o poziţie, s-a clasat filmul live-action „Tom and Jerry” , regizat de Tim Story. În al optulea weekend de la premieră, producţia Warner Bros. a generat încasări de 1 milion de dolari.

Top 10 al box office-ului nord-american este completat de lungmetrajul SF „Voyagers”, drama de familie „The Girl Who Belivers in Miracles”, filmul horror „In the Earth”, filmul de acţiune „The Courier” şi de animaţia „The Croods: A New Age”.