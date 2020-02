„Din culisele cinematografiei“. Ernest Maftei, un Oskar Schindler autohton. A salvat 136 de evrei de la moarte

„ Weekend Adevărul“ continu ă s ă v ă prezinte fragmente relevante din dosarele lui Ernest Maftei aflate astăzi în custodia Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Cu toate c ă cel poreclit „B ă dia“ era deja un actor consacrat la jum ă tatea secolului trecut , el debutând inclusiv pe marele ecran încă din 1950, când a prins un rol episodic în filmul „Răsună valea“, regizat de Paul Călinescu, acesta se afla în permanenţă sub lupa anchetatorilor, iar numărul notelor informative colectate cu privire la trecutul legionar al lui Ernest Maftei este unul impresionant.

„ L-am cunoscut pe Codreanu, personal, dar nu eram cu crime ş i din astea!“

De altfel, Ernest Maftei nu ş i-a mai ascuns simpatiile legionare dup ă 1990, c â nd s-a ş i î nscris î n r â ndurile partidului „Pentru Patrie“, î nfiin ţ at la iniţiativa unui grup de foşti legionari şi partizani î n munţi care au supravie ţ uit regimului comunist. De altfel, conform unor surse, chiar ş i aflat pe patul de spital, î n pragul mor ţ ii, „B ă dia“ le-ar fi spus apropia ţ ilor : „ Să salvaţi ţara!… Să organizaţi Legiunea… Cât a mai fi un băţ de catarg, s ă nu lăsaţi steagu ţ din mână!“. Cu alt ă ocazie, î ndr ă gitul actor a povestit ş i cum a reu ş it s ă scape de î nchisoare at â t î n timpul regimului antonescian, c â t ş i dup ă 1945.

„ Am avut 13 procese, la toate achitat! N-am cazier, domnule! De-aia supravie ţ uiesc. Da', ş tii de ce? Nu! La Bac ă u erau 80% ovrei. Ovrei! Legionarii muriser ă prin pu ş c ă rii, to ţ i! Î n '39, î i omor â ser ă . De 29 septembrie - Armand C ă linescu, ş tii povestea. Pe unde i-a prins. Am mai r ă mas eu, care aveam 21 de ani, ş i patru mai î n v â rst ă , care conduceau jude ţ ul. Ş i vine o list ă de la Bucure ş ti. C ă mai erau ş i ordine t â mpite! L-am cunoscut pe Codreanu, personal, dar nu eram cu crime ş i din astea! N-am f ă cut crime niciodat ă ! A ş a cum ţ i-am spus, vine o list ă cu 136 de ovrei care trebuiau ridica ţ i. Erau b ă nui ţ i de comunism, de fapt ei au f ă cut comunismul. To ţ i din Bac ă u. Ş i eu am luat lista la mine ş i i-am str â ns pe to ţ i. Tata nu era ţă ran s ă rac, cum am scris î n biografie la Bucure ş ti. I-am luat ş i i-am dus pe to ţ i la tata, la Pr ă je ş ti! De-acas ă i-am luat, cu oamenii mei, domnule...Era organizare la legionari! I-am g ă sit pe to ţ i î ntr-o zi. Ş i c â nd au venit de la centru pentru ei, dac ă nu i-au g ă sit, a r ă mas a ş a. Ş i ei, to ţ i erau angaja ţ i la tata, la movilele de piatr ă de la ş osele ş i caza ţ i pe la ţă rani. Apoi, ei au venit la procese! La toate c â te am avut, erau î n s ă li! Ei m-au sc ă pat! La Gala ţ i, am avut un proces greu, greu tare. Ultimul! Eram ş ef atunci, î n patru jude ţ e! Da' s ă vezi : Câ nd s-a deschis teatrul din Bac ă u, î n '47, eu am jucat la deschidere. Au venit, de la mine din sat, cu c ă ru ţ ele ţă ranii s ă m ă vad ă . Directorul teatrului era unul, Bernstein, ovrei ş i el. Ş i-mi spun e: «Mi-au venit mul ţ i aici ş i-au zis c-ai fost bandit! Dar mi-a venit un ovrei care mi-a zis c ă e ş ti un om formidabil! A ş a c ă s ă nu te temi, c ă eu te ap ă r». Ş i m-a ap ă rat, domnule. Nu ş iu dac ă mai tr ă ie ş te, a fost director la Teatrul Tineretului din Piatra Neam ţ . La Gala ţ i, m-au ap ă rat, din oficiu, Ionel Teodoreanu - fratele lui P ă storel - ş i Radu Budi ş teanu, fost ministru de interne sub legionari. Se dusese, domnule, pe front, î n prima linie. Antonescu i-a iertat pe cei care s-au dus pe front î n prima linie. Radu Budi ş teanu î nc ă mai tr ă ia î nainte de '90, avea 92 de ani ş i voia s ă plece î n str ă in ă tate. Ş i nu-l l ă sau... “ , povestea „B ă dia“.

Piesa „R ă ze ş ii lui Bogdan“, l ă udat ă la „Europa Liber ă “

Piesa de teatru „R ă ze ş ii lui Bogdan“, scris ă de Ernest Maftei ş i men ţ ionat ă adesea î n dosarele actorului î ntocmite de anchetatorii Securit ăţ ii Statului, a avut premiera la 22 septembrie 1958 pe scena Teatrului Muncitoresc C.F.R. Giule ş ti, actualul „Odeon“. Din distribu ţ ie f ă cea parte ş i autorul, î n rolul lui Ion Horoi, al ă turi de nume ca Tamara Buciuceanu-Botez (Maria Dorob ăţ ), Colea R ă utu ( Ş tefan Vasilache), Ş tefan Mih ă ilescu-Br ă ila (Chiril ă Jitarul), Nicolae Sireteanu (Iorgu Horoiu) sau Aurel Ghi ţ escu (Toader Luntraru). „«R ă ze ş ii lui Bogdan» era o pies ă î n care l ă muream lumea s ă se î nscrie la colectiv. Mi-a f ă cut un r ă u mare «Europa Liber ă », m-au laudat acolo, ceva de speriat : «Nu credeam c ă asemenea pies ă de teatru poate s ă fie aprobat ă dincolo de Cortina de Fier». Aveam ş i replici din astea - ţă ranii vorbeau ca ei - «Crucea mamii lor de americani, tot vin ş i nu mai vin! Fir'ar mama lor a dracu'». Am fost decorat cu premiul I ca autor, au venit de la Uniunea Scriitorilor s ă m ă fac ă membru...Acolo s-o facut emerit pe rol, ă sta, Mih ă ilescu-Br ă ila, a Jitarului. A avut succes mare piesa. S-a oprit ş i pe urm ă i-au dat drumu' iar...“, povestea Ernest Maftei.

STENOGRAME

M.A.I. REGIUNEA BAC Ă U EXEMPLARUL NR. 1

Nr. 314 / 66.201 STRICT SECRET

23.XII.1953 PRIN CURIER

C Ă TRE

M.A.I. REGIUNEA BUCURE Ş TI



Spre ş tiin ţă ş i m ă suri, conform prevederilor Ordinului 1343 / 1953 v ă semnal ă m pe numitul MAFTEI ERNEST, legionar, ş ef al grupului 40 Bac ă u, originar din comuna R ă c ă ciuni, Regiunea Bac ă u, î n prezent artist la Teatrul Tineretului din Bucure ş ti ş i cu domiciliul î n Str. Ş tirbei Vod ă nr. 74, unde locuie ş te î mpreun ă cu so ţ ia sa de profesie chimist ă . Al ă turat v ă trimitem ş i dou ă procese verbale de interogatoriu ob ţ inute prin Regiunea Constan ţ a ş i 4 note informative ce ne-au fost trimise de Regiunea Pite ş ti.

Totodat ă v ă comunic ă m c ă MAFTEI ERNEST a venit î n ora ş ul Bac ă u î n 1948 cu o parte din arti ş tii Teatrului Na ţ ional din Capital ă ş i a fost restructurat î n 1949 pe urm ă toarele motive :

Î n august 1948 plec â nd î n turneu î n fostul jude ţ Suceava, a vizitat ş i m ă n ă stirea Putna unde se afl ă osemintele lui Ş tefan cel Mare. Cu aceast ă ocazie dimpreun ă cu al ţ i arti ş ti, î n registrul vechi de impresii pentru vizitatori, sub o poezie scris ă cu privire la Ş tefan cel Mare care avea con ţ inut ş ovin, au scris dedesubt cu tocul „suntem de acord s ă fie alunga ţ i din ţ ar ă p ă g â nii de azi“.

Î n Bac ă u a fost mai tot timpul î n anturajul elementelor du ş m ă noase ş i foste legionare.

Confirma ţ i primirea materialului ş i identificarea sa.

LT. COL. DE SECURITATE, CPT. DE SECURITATE,

C. C Â MPEANU I. TRIPONESCU

GIM/GM/2 ex. 1 pagin ă

Anexe : 8 file