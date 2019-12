Cele mai populare filme Netflix în 2019

Serviciul de streaming a prezentat liste cu cele mai cunoscute producţii în Statele Unite, precum şi un clasament individual al filmelor, programe de succes, seriale originale şi comedii speciale.







După "Murder Mistery", următoarele clasate au fost: "6 Underground", de Michael Bay, “The Incredibles 2", de la Pixar, "Triple Frontier", de Ben Affleck, şi "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (Sony), câştigător de Oscar.





"Murder Mystery" a fost cel mai vizionat film al Netflix în weekendul de lansare, cu peste 30 de milioane de urmăritori în toată lumea. O continuare a filmului este în curs de realizare.





Pentru listele din 2019, "popularitatea" nu a fost determinată de numărul total al celor care au urmărit, a declarat un purtător de cuvânt. Listele au fost generate de numărul total de abonaţi care s-au uitat cel puţin două minute în primele 28 de zile de la lansare.





Netflix a dezvăluit şi care au fost cele mai urmărite programe TV ale anului: "Stranger Things 3", "The Witcher" şi "When They See Us".





Top 10 cele mai populare lansări în 2019





“Murder Mystery”

“Stranger Things 3”

“6 Underground”

“The Incredibles 2”

“The Irishman”

“The Witcher”

“Triple Frontier”

“Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”

“The Umbrella Academy”

“The Highwaymen”





Top 10 cele mai populare filme lansate în 2019





“Murder Mystery”

“6 Underground”

“The Incredibles 2”

“The Irishman”

“Triple Frontier”

“Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”

“The Highwaymen”

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”

“Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2”

“Secret Obsession”





Top 10 cele mai populare documentare lansate în 2019





“Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes”

“Our Planet”

“FYRE: The Greatest Party That Never Happened”

“Homecoming: A Film by Beyonce”

“Don’t F**k with Cats: Hunting an Internet Killer”

“Abducted in Plain Sight”

“The Disappearance of Madeleine McCann”

“The Family”

“Street Food: Volume 1”

“Kevin Hart: Don’t F**k This Up”