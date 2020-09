Au început filmările la noua peliculă a lui M. Night Shyamalan. La ce lucrează acum regizorul din „Al Şaselea Simţ”

Sâmbătă dimineaţă, Shyamalan a postat două fotografii pe Twitter, acestea anunţând titlul şi începutul filmărilor pentru noul său proiect. Filmul se numeşte „Old” şi este aşteptat să se lanseze în cinematografe în luna iulie a anului viitor.

„Parcă trăiesc un miracol prin faptul că stau aici şi filmez primele scene ale noului meu film. Se numeşte Old” a spus Shyamalan pe Twitter, alături de o fotografie în care ţine o clachetă.

În postare, Shyamalan a inclus şi primul poster oficial al filmului, care pare să fie o imagine a unei clepsidre în alb-negru, însă în loc de nisip sunt oameni care cad prin ea. „O nouă călătorie din partea regizorului M. Night Shyamalan. E doar o problemă de timp” este scris pe poster.

Feels like a miracle that I am standing here shooting the first shot of my new film. It's called Old. #OldMovie @OldTheMovie pic.twitter.com/hth8jUum8K