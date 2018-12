2018 în film: Urs de Aur şi Glob de Cristal pentru producţii româneşti. Gale şi festivaluri sub semnul egalităţii de gen

Galele de decernare a premiilor Globurile de Aur şi Oscar au fost marcate de scandalul hărţuirilor sexuale, care l-a avut în centru pe producătorul de film Harvey Weinstein, dar şi de mişcările #MeToo şi #TimesUp. Problema egalităţii de gen şi-a pus amprenta asupra marilor festivaluri, ca Berlinala şi Cannes, iar controversa Netflix, apărută în 2017 pe Croazetă, a continuat în Franţa şi şi-a făcut simţită prezenţa şi în Italia, la Veneţia.







Titlurile care au dominat sezonul premiilor şi festivalurile de anul acesta au fost „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, „The Shape of Water”, „Shoplifters”, care s-a impus la Cannes, dar şi „Nu mă atinge-mă”, lungmetrajul de debut al Adinei Pintilie, care a primit două trofee la Festivalul de Film de la Berlin, inclusiv Ursul de Aur.





Filmele „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu Frances McDormand şi Woody Harrelson în distribuţie, şi „The Shape of Water” al lui Guillermo del Toro s-au impus la Globurile de Aur şi Oscar. Toate pronosticurile date de critici s-au adeverit, iar filmul mexicanului a primit patru trofee ale Academiei Americane de Film, în timp ce lungmetrajul semnat de Martin McDonagh s-a impus la categorii de interpretare (actriţă în rol principal şi actor în rol secundar).





Cât priveşte Globurile de Aur, „Three Billboards” a primit patru trofee, inclusiv pentru cel mai bun film şi cel mai bun scenariu (McDonagh). La gala din ianuarie, Guillermo del Toro a fost desemnat cel mai bun regizor. În plus, pelicula lui McDonagh a câştigat şi cinci trofee BAFTA.





În luna ianuarie, filmul „The Miseducation of Cameron Post”, regizat de Desiree Akhavan, a cărui acţiune are loc într-un centru de terapie pentru conversie a homosexualilor, a câştigat marele premiu al juriului la Festivalului de la Sundance.





Anul 2018 a însemnat şi revenirea României în fruntea palmaresului Festivalului de Film de la Berlin. „Nu mă atinge-mă” al Adinei Pintilie este al doilea lungmetraj românesc care a obţinut Ursul de Aur, după performanţa realizată de „Poziţia copilului” al lui Călin Peter Netzer, în 2013.





În competiţiile Panorama şi Focus au fost incluse „Lemonade”, debutul în lungmetraj al regizoarei Ioana Uricaru, şi documentarul „Fotbal infinit” al lui Corneliu Porumboiu.





În februarie, „La librería", de Isabel Coxet, a fost marele câştigător la cea de-a 32-a gală a premiilor acordate de Academia Spaniolă de Film, însă cele mai multe premii le-a obţinut drama istorică „Handia" (r. Jon Garano şi Jose Mari Goenaga), învingătoare la zece categorii. Trofeul Goya onorific a revenit, anul acesta, actriţei Marisa Paredes, cunoscută pentru colaborările cu cineastul Pedro Almodovar.





În luna martie, lungmetrajul „120 Battements par minute”, de Robin Campillo, a fost desemnat cel mai bun film la cea de-a 43-a gală de decernare a premiilor César, cele mai importante distincţii din cinematografia franceză. Producţia s-a impus şi la categorii precum „cel mai bun scenariu original”, „cel mai bun montaj” şi „cea mai bună coloană sonoră”.





Lungmetrajul „Ammore e malavita”, de Antonio şi Marco Manetti, a fost marele câştigător al galei premiilor David Di Donatello, acordate de Academia Italiană de Film, după ce a primit patru trofee, inclusiv pe cel al categoriei „cel mai bun film”.





În luna mai a debutat cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes. Ea a fost marcată de câteva mari subiecte: Netflix, care a ţinut prima pagină a ziarelor cu puţin timp înainte de începerea festivalului, după ce a refuzat să îşi prezinte filmele în afara competiţiei, prezentarea filmului „The Man Who Killed Don Quixote” al lui Terry Gilliam, decisă de o curte de justiţie din Paris, imposibilitatea de a fi prezenţi la eveniment a regizorilor Kirill Serebrennikov şi Jafar Panahi, arestaţi la domiciliu în ţărilor lor, revenirea pe Croazetă a cineastului Lars Von Trier şi protestele actriţelor pe covorul roşu de la Cannes faţă de sexism.





Organizatorii au pus la dispoziţie un număr de telefon la care să fie denunţate eventuale acţiuni de hărţuire şi agresiune sexuală şi au semnat un angajament pentru promovarea egalităţii de gen.





Filmul „Shoplifters”, de Kore-Eda Hirokazu, a fost recompensat cu prestigiosul trofeu Palme d’Or. Marele premiu al juriului a revenit peliculei „BlacKkKlansman”, de Spike Lee, premiul juriului a mers către „Capernaum”, de Nadine Labaki, iar premiul pentru regie i-a fost acordat lui Pawel Pawlikowski, pentru „Cold War”.





Trofeul onorific Carrosse d'Or a fost acordat anul acesta cineastului american Martin Scorsese.





Pentru prima dată la Festivalul de Film de la Karlovy Vary o producţie românească a primit Globul de Cristal – marele trofeu. „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” al lui Radu Jude a fost bine primit de critici, iar juriul festivalului l-a recompensat cu cea mai înaltă distincţie. În plus, lungmetrajul a primit şi premiul Europa Cinemas Label.





Filmul lui Jude a fost apoi ales propunerea României pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină” a premiilor Oscar 2019, însă nu a fost selectat pe lista scurtă.





Andra Guţi a fost recompensată la Festivalul de Film de la Locarno cu premiul pentru „cea mai bună interpretare feminină” în filmul „Alice T.”, de Radu Muntean. Marele premiu al festivalului, Leopardul de Aur, a revenit filmului „A Land Imagined", de Yeo Siew Hua.





La festivalul de la Sarajevo trei producţii româneşti s-au regăsit în palmares: Ioana Uricaru a fost premiată pentru regia „Lemonade”, filmul „Dragoste 1. Câine”', regizat de Florin Şerban, a obţinut premiile CICAE (Reţeaua de Cinematografe de Artă din Europa) şi Cineuropa, iar „Zavera”, de Andrei Gruzsniczki, a câştigat TRT Award.





Slaba reprezentare a regizoarelor în competiţiile Festivalului de Film de la Veneţia a fost subiectul principal al ediţiei de anul acesta, a 75-a. O altă temă importantă a reprezentat-o includerea a patru producţii Netflix („Roma” - Alfonso Cuarón, „The Ballad of Buster Scruggs” - Joel şi Ethan Coen, „On My Skin” - Alessio Cremonini şi „22 July” - Paul Greengrass) în competiţia oficială şi a altor două în afara ei („The Other Side of The Wind”, ultimul film al lui Orson Welles, şi documentarul „They'll Love Me When I'm Dead”), fapt care a stârnit nemulţumiri în rândul distribuitorilor italieni de film.





Drama „Roma” a lui Alfonso Cuarón, inspirată de viaţa cineastului mexican, a fost marele câştigător al festivalului. În urma acestui succes, pelicula a fost propusă de Mexic pentru o nominalizare la Oscar şi se regăseşte pe lista scurtă a categoriei „cel mai bun film într-o limbă străină”.





Festivalul de la San Sebastián s-a alăturat anul acesta evenimentelor similare de la Cannes, Locarno, Sarajevo şi Veneţia şi a semnat un document iniţiat de organizaţia franceză 5050x2020 prin care şi-a luat un angajament privind egalitatea de gen.





Actorii Judi Dench şi Danny DeVito şi regizorul japonez Hirokazu Kore-eda au primit trofee onorifice Donostia la cea de-a 66-a ediţie a evenimentului.





„Un om la locul lui”, debutul în lungmetraj al lui Hadrian Marcu, a fost selectat în competiţia New Directors, iar scurtmetrajul românesc „De Natura”, regizat de Lucile Hadzihalilovic, a fost inclus în competiţia Zabaltegi Tabakalera. Cele două nu s-au regăsit în palmaresul ediţiei.





Lungmetrajul „Entre dos aguas”, de spaniolul Isaki Lacuesta, a fost desemnat cel mai bun film, iar „Rojo” al argentinianului Benjamín Naishtat a câştigat trei dintre cele mai importante trofee – „cel mai bun regizor”, „cel mai bun actor” (Dario Grandinetti) şi „cea mai bună imagine”.





Lungmetrajul „Woman at War”, de Benedikt Erlingsson, a fost câştigătorul Lux Film Prize 2018 acordat de Parlamentul European. Filmul spune povestea unei femei în vârstă de 50 de ani care declară război industriei locale de aluminiu şi încearcă să împiedice desfigurarea ţării.





Al doilea film clasat în urma votului europarlamentarilor a fost „Styx” (2018), de austriacul Wolfgang Fischer, iar al treilea finalist pentru acest premiu a fost documentarul „The Other Side of Everything” (2017), de Mila Turajlic, cronica unei familii din Serbia.





Academia Europeană de Film (EFA) a acordat premiile, pentru a 31-a oară, la jumătatea lunii decembrie, la Sevilia. „Cold War”, de Paweł Pawlikowski, a fost desemnat „cel mai bun film european". În plus, cineastul polonez a fost premiat şi la categoriile „cel mai bun regizor” şi „cel mai bun scenariu”, iar protagonista filmului lui, Joanna Kulig, a fost recompensată pentru interpretare.





Cel mai bun actor a fost desemnat Marcello Fonte pentru rolul din „Dogman", regizat de Matteo Garrone. Titlul de cel mai bun documentar a fost acordat filmului „Bergman - A Year in a Life", de Jane Magnusson, iar cea mai bună comedie a fost aleasă „The Death of Stalin", de Armando Iannucci.





Ralph Finnes a primit trofeul European Achievement in World Cinema pentru cariera sa de actor şi regizor, în timp ce premiul pentru întreaga activitate i-a fost acordat anul acesta actriţei spaniole Carmen Maura, cunoscută din filme precum „¿Qué he hecho yo para merecer esto?", „Matador", „Mujeres al borde de un ataque de nervios" şi „Volver", regizate de Pedro Almodóvar. Ea a fost prima actriţă premiată pentru interpretare la prima gală a EFA, în 1988, pentru rolul din „Mujeres al borde de un ataque de nervios".





Pe 17 decembrie, Academia Americană de Film a anunţat lungmetrajele incluse pe lista scurtă pentru nominalizări la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină” a premiilor Oscar. Acestea sunt: „Pájaros de verano” (Columbia, r. Cristina Gallego şi Ciro Guerra), „The Guilty” (Danemarca, r. Gustav Möller), „Never Look Away” (Germania, r. Florian Henckel von Donnersmarck), „Shoplifters” (Japonia, r. Hirokazu Kore-eda), „Ayka” (Kazahstan, r. Sergey Dvortsevoy), „Capernaum” (Liban, r. Nadine Labaki), „Roma” (Mexic, r. Alfonso Cuarón), „Cold War” (Polonia, r. Pawel Pawlikowski) şi „Burning” (Coreea de Sud, r. Lee Chang-dong).