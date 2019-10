VIDEO Jane Fonda, arestată pe treptele Capitoliului

„Poliţia Capitolului SUA a arestat 16 persoane pentru că au participat la o demonstraţie ilegală în zona aripii de est a Capitoliului SUA'', a transmis Poliţia Capitoliului.

Într-un video postat pe Twitter se vede cum actriţa în vârstă de 82 de ani, îmbrăcată în roşu, este încătuşată pe treptele Capitoliului şi escortată de autorităţi, în aplauzele unui mic grup de persoane. Jane Fonda s-a alăturat câtorva persoane pentru a cere guvernlui american să ia măsuri în privinţa încălzirii globale, despre care spune că este o ameninţare existenţială.

Fonda s-a mutat recent din Los Angeles la Washington D.C., pentru patru luni, pentru a se alătura mişcării împotriva schimbărilor climatice, la care a promis că va participa în fiecare vineri.

Actriţa mărturiseşte că nu se teme să ajungă din nou la închisoare. "Am 82 de ani, am mai fost arestată. Adică vreau să spun că nu pot fi atacată mai rău decât am fost până acum. Deci ce-mi poate face (preşedintele american Donald) Trump? Nu am nimic de pierdut", a declarat ea într-un interviu.

Persoanele arestate au fost acuzate de obstrucţionare.