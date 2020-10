Secretul Oanei Roman: „Am slăbit 5 măsuri la haine. Am mâncat absolut orice”

"Sub nicio formă nu am ajuns la greutatea pe care mi-o doream. Mai am drum lung de parcurs, o groază. În momentul în care am început aceste proceduri aveam de slăbit undeva la 25 de kilograme şi mai am vreo 10 de dat jos, maxim 15 kg. Am dat jos aproape 5 măsuri la haine, 12 cm în şolduri, 10 cm în talie şi 12 cm la bust."

Vedeta nu are voie să facă sport, aşa că metodele la care a apelat pentru a scăpa de kilogramele în plus au fost procedurile de remodelare corporală şi dieta pe care şi-a impus-o pe toată această perioadă.

Întrebată dacă are propuneri să revină în televiziune, Oana Roman nu a confirmat dacă mai are de gând să reia activitatea în televiziune şi nici nu a primit vreo propunere, însă va reveni online pe vlog.

