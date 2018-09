Robin Wright, vedeta „House of Cards“, crede că actorul Kevin Spacey merită o a doua şansă, după scandalul sexual

„Cred că fiecare om are abilitatea de a se îndrepta. În acest sens, la a doua şansă, sau cum vreţi să o numiţi. Absolut, cred în asta. Se numeşte dezvoltare“, a declarat Robin.

Actriţa, cunoscută şi pentru rolul din „Forrest Gump“, a mai spus că nu a vorbit cu Spacey în ultimele luni şi a adăugat că „va lua legătura cu mine când va fi pregătit, sunt sigură, cred că aşa ar trebui să fie“.

În plus, afirmă actriţa, îi pare rău pentru Spacey, într-o anumită măsură, însă asta nu înseamnă că este de părere că cei care au ieşit în faţă şi l-au acuzat nu ar fi trebuit să o facă ori că tolerează posibilele lui acţiuni.

„Îmi pare rău pentru oricine a cărui viaţă este arenă publică. Este un coşmar, vă imaginaţi. Ne facem treaba, o împărtăşim cu privitorii. De ce viaţa noastră privată trebuie să fie publică? Urăsc partea asta din industrie. Este atât de invazivă. Cred că viaţa privată a oricui trebuie să fie privată. Nu cred că trebuie să fie treaba nimănui. Acum nu vorbesc despre #MeToo, vorbesc despre presă. Expunerea. Este un lucru oribil. Un străin să decidă că ştie cine eşti...“, a spus actriţa care a preluat rolul principal în ultimul sezon al serialului „House of Cards“ după ce Spacey a fost concediat.

Începând cu luna octombrie a anului trecut, peste 30 de bărbaţi au spus că au fost victime ale comportamentului sexual neadecvat al lui Spacey. Acuzaţiile la adresa actorului au fost lansate în urma izbucnirii scandalului sexual care îl are în centru pe producătorul hollywoodian Harvey Weinstein.

După acuzaţiile privind comportamentul sexual inadecvat al actorului Kevin Spacey, compania Netflix a fost nevoită să renunţe la colaborarea cu starul american. Prin urmare, producţia serialului a fost întreruptă pentru a rescrie scenariul, excluzându-l pe Frank Underwood, personajul interpretat de Spacey. Eliminarea lui nu a fost greu de realizat având în vedere că încă din sezonul şase „House of Cards“ se pregătise terenul pentru ca Robin Wright să devină vedeta serialului. Totuşi, scandalul sexual în care este implicat Kevin Spacey a costat compania Netflix 39 de milioane de dolari. Claire Underwood, interpretată de Robin Wright – câştigătoarea Globului de Aur şi nominalizată la premiile Emmy –, se întoarce în calitate de preşedinte al Statelor Unite în cel de-al şaselea sezon al serialului „House of Cards“. Ultimul capitol va avea premiera pe Netflix în acest an sub sloganul „#MyTurn/Rândul meu“.

Kevin Spacey, născut pe 26 iulie 1959, este considerat unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale. Starul hollywoodian a câştigat două premii Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele „Suspecţi de serviciu/ The Usual Suspects“ (1995) şi „American Beauty“ (1999). A jucat în filme precum „Se7en“, „LA Confidential“, K-Pax“ şi „The Men Who Stare at Goats“. Din 2013, a jucat rolul principal în serialul „House of Cards“. În plus, el a făcut numeroase roluri în teatru.