Paul Ipate, mesaj de revoltă: „Când am ieşit la protestul părinţilor cu copiii, am fost apostrofaţi. De aia am ieşit, băi, ca să trăiască în siguranţă copiii noştri“

El a justificat lipsa intervenţiei lui până acum prin ideea că „nu-şi poate potoli gândurile astfel încât să scrie ceva coerent“ şi, în plus, „a fost plin de păreri“ pe aceste subiecte.

„Furia unui părinte poate atinge cote de neimaginat. N-am postat şi nu am zis nimic despre cazul Alexandrei sau al Luizei sau al altor fete în aceeaşi situaţie, pentru că nu-mi pot potoli gândurile astfel încât să scriu ceva coerent. Plus că oricum a fost plin de păreri. Nici acum nu ştiu de ce scriu. E mai mult un dicteu“, a scris Paul Ipate pe Facebook.

Actorul a vorbit în textul său despre faptul că are doi copii, cărora încearcă să le dea cea mai bună educaţie. Pe fiul său, Achim, spune că îl învaţă „să nu urmeze societatea plină de bărbaţi misogini care nu ştiu să se comporte cu o femeie“, în timp ce fetiţei sale, Zora, încearcă „să-i construiască un spirit liber şi puternic“. Cu toate acestea, Ipate spune că nu mai ştie ce să îi înveţe pe copiii săi, în contextul „indiferenţei şi dezumanizării la care asistăm cu toţii“ în ultimele zile.

„Am copii, doi, printre care şi o fată. Pe Achim îl învăţ despre eleganţă, respect, egalitate, îi reamintesc periodic că are o mamă şi o soră şi să nu urmeze societatea asta plină de bărbaţi misogini care nu ştiu să se comporte cu o femeie. Zora încă e prea mică să am cu ea discuţii mai elaborate, dar încerc să-i construiesc un spirit liber şi puternic. Numai că, zilele astea, cu tot ce se întâmplă, cu toată indiferenţa şi dezumanizarea la care asistăm cu toţii, am simţit că s-a instalat în mine un blocaj. Parcă nu mai ştiu ce să le zic. Cum e bine să-i cresc? Cum să fac să-i protejez, să se protejeze singuri, să se apere de nenorociţi şi nenorociri? Băieţii buni şi-o iau tot timpul în freză, ca să folosesc un limbaj adecvat, pentru că nu sunt înfipţi şi golani, iar fetele, nici nu mai contează cum sunt, dar sunt agresate cel puţin o dată pe zi. Şi am fost finuţ în exprimare“, a mai comentat actorul.

Ulterior, Ipate justifică acţiunea părinţilor de a ieşi la protest cu copiii lor pentru a trăi în siguranţă şi pentru a putea să îi crească frumos: „Când am ieşit la protestul părinţilor cu copiii, am fost apostrofaţi. De aia am ieşit, băi, cei ce ne-aţi apostrofat! Ca să trăiască în siguranţă copiii noştri şi noi alături de ei ca să-i putem creşte frumos! Fiind actor, fac des exerciţiul substituţiei. Zilele astea l-am făcut toţi. Am să închei cum am început: furia unui părinte poate atinge cote de neimaginat“.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: