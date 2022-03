Mihai Trăistariu atacă juriul de la Eurovision şi îi ia apărea lui Cezar Ouatu: „Ozana Barabancea n-a trecut niciodată preselecţia“

Ce nu ţi-a plăcut la juriul din acest an?

Eu am o problemă cu acest juriu: Ozana Barabancea n-a trecut niciodată preselecţia la Eurovision, deşi s-a înscris de două ori; Alexandra Ungureanu a concurat şi a ieşit pe locul 9; Randi a spus că el n-o să meargă în veci la Eurovision, că el nu are voce, că nu cuprinde decât o octavă şi că nu poate cânta nici măcar live corect – asta e ce a spus chiar el!; Cristian Faur şi Adrian Romcescu sunt îndreptăţiţi, amândoi au compus piese de Eurovision şi au reprezentat ţara, Cristian Faur cu Cezar Ouatu şi cu Luminiţa Anghel, iar Adrian Romcescu cu Mălina Olinescu. Singurii mai rezervaţi în comentarii au fost Ozana Barabancea şi Adrian Romcescu. În rest, au fost incisivi şi au ales nişte piese ciudate. Nu trebuia să pice Cezar Ouatu, mai era o piesă favorită a publicului, „Malere“, pe care au scos-o din finală… Dacă vezi că o piesă ia 10.000 de voturi, iar următorul concurent ia 3.000, nu te pune pe gânduri că piesa aia e foarte plăcută de public? Eu cred că trebuia ca juriul să ţină cont şi de public şi s-o lase în finală. A mai picat o piesă foarte eurovisionistică, a unei concurente favorite din Constanţa, Aris, care a fost şi la „Vocea României“ şi la „X Factor“.

