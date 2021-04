Lucian Viziru, despre viaţa în Germania, în plin lockdown: “Eu nu pot antrena, căci sălile de tenis sunt închise, dar soţia mea, de profesie nutriţionist, îşi ţine consultaţiile online!”

Mai modest, mai puţin pretenţios şi fără nicio umbră de regret pentru viaţa lui de dinainte, în lumina reflectoarelor. În Germania, Lucian s-a întors la prima lui dragoste, tenisul de performanţă, profesând ca antrenor, chiar dacă pandemia îl ţine, deocamdată, pe tuşă. Despre situaţia din Germania în plină carantină instituţionalizată şi despre existenţa familiei Viziru în această ţară adoptivă ne-a vorbit Lucian, în exlusivitate, în interviul de mai jos.

Vă găsesc în plin lockdown în Germania, acolo unde locuieşţi alături de soţie şi băiatul vostru. Cum este situaţia acolo, cât de dure sunt restricţiile?

Lucian În landul nostru, sunt destul de dure. Nu este deschis nimic cu excepţia magazinelor esenţiale (farmacii, supermarket, benzinării, bănci). Teoretic, nu ai voie să ieşi din casă decât cu un motiv întemeiat. Mers la serviciu, spital, alergat sau şi plimbat câinele etc. La ora 20:00 se da stingerea. Masca este obligatorie în toate spaţiile închise, iar în exterior doar acolo unde nu se poate păstra distanţarea socială de 1,5 m (pieţe, parcuri etc). Întâlnirile sunt limitate la o singură persoană din afara familiei. Copiii sub 14 ani nu se socotesc. Şi toate acestea la o rată de incidenţa de 1/1000, da? Nu ca în Bucureşti, de 7/1000, şi lumea vrea mall-uri şi gym-uri.

