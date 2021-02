Lora, declaraţii despre moartea mamei sale: „M-a pregătit din timp pentru plecarea ei şi mi-am dat seama târziu“

Cântăreaţa Lora a vorbit într-un interviu recent despre pierderea mamei sale, tragicul eveniment întâmplându-se anul trecut, după ani de zile în care s-a luptat cu cancerul de sân.

Era singurul părinte rămas în viaţă, artista pierzându-şi tatăl la 4 ani.

„M-a lăsat să-mi trăiesc greşelile. Nu am să uit niciodată când ţinea prima mea cremă în mână, cremă făcută cu ajutorul ei şi inspirată de ea. Am ales nuanţa roz, care simbolizează lupta împotriva cancerului la sân, şi

sfera, pentru a reprezenta sânul, şi i-am dedicat-o. Nu am să uit cum plângea de fericire şi cât de mândră a fost când a văzut că nu au fost doar vorbe, eu chiar am făcut ceea ce am promis.

Cred că a fost momentul când ea a primit confirmarea că eu sunt o femeie puternică şi că voi fi bine, indiferent ce se va întâmpla. M-a pregătit din timp pentru plecarea ei şi mi-am dat seama târziu. Găsesc prin agende tot

felul de mesaje de la ea, scrise de mână, cu sfaturi. Cumva, pentru mine nu a plecat, e tot acolo, încă mă sfătuiesc cu ea, vorbesc cu ea, o simt“, a povestit Lora pentru Viva.ro