Drake, val de critici în online, după ce un video arată cum rapperul sărută pe scenă o minoră: „Îmi place cum îţi simt sânii pe corpul meu“ VIDEO

Scenele au devenit virale şi au stârnit criticile fanilor, după ce Drake apare filmat în timp ce o sărută pe gât, o mângâie, o pipăie, o îmbrăţişează pe la spate şi îi spune: „Îmi place cum îţi simt sânii pe corpul meu“.

Utilizatorii Twitter au reacţionat şi au distribuit video-ul, alături de comentarii precum: „Aceşti oameni pot să putrezească. Sau să fie pe scaunul electric. Drake este inclus. Continuă să încerce să fure copilăria fetelor de culoare. Pentru că nu ţi-l poţi păstra în pantaloni şi pentru că r****ul ăsta ar trebui să fie pedepsit cu moartea“, „Drake este un r**** pentru asta, după ce ea a spus că este minoră“.

So like...these men can rot. Or get the electric chair. Whichever comes first. Drake included. Fuckers keep trying to steal whole childhoods away from Black girls because you can’t keep it in your fucking pants and that shit should be punishable by DEATH. pic.twitter.com/m81mZbGHbq

Drake is a whole entire piece of shit for this

After she reveals she is underage...



"Why you look like that?"

"Awwww man I can't go to jail!"

"I don't know if I should feel guilty but I had a good time"

And talks about how good her breasts felt

🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 https://t.co/2P7od6XGku