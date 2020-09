Delia, în lacrimi după videoclipul în care un primar îşi umileşte fetiţa: „Mi-a adus nişte flashback-uri din grădiniţă”

După ce a descoperit filmarea făcută de primarul din Sîngeorz-Băi, în care acesta îşi umileşte fetiţa goală şi cu mâinile ridicate, punând-o să promită că nu îl mai supără, Delia a făcut un live pe Instagram, vorbind despre propriile sale traume din copilărie, care au fost trezite de acest videoclip.

”Experienţa pe care a avut-o fetiţa mi-a adus nişte flashback-uri din grădiniţă şi cred că şi creşă, pentru că am păţit chestii asemănătoare doar că pe noi când ne pedepseau ne lăsau în chiloţi... fără nicio Drama Queen pe vremea aia aşa erau şi văd că aşa e şi acum. Părinţii te băteau şi la grădiniţă primeai uneori acelaşi tratament şi uneori am reacţia asta când văd chestii asemănătoare cu ce am trăit”, a spus artista.

Delia a vorbit şi despre un moment din copilărie în care a fost umilită alături de colegii ei de la creşă de către educatoare: ”Ţin minte când educatoarele de la creşă curăţau nişte mere şi mâncau merele şi ne dădeau cojile, ni le dădeau pe o tavă să mâncam”.