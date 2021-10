Delia a dat de două ori lovitura cu piesa „Bella Ciao”. Ce spune despre „La Casa de Papel” şi colaborarea cu Steve Aoki

Într-un interviu, Delia a vorbit despre experinţa pe care a avut-o la Untold şi despre întâlnirea cu Steve Aoki.

Te-ai întors la ce-ţi place ţie cel mai mult şi anume scena. Cum a fost experienţa Untold?

„A fost fabulos să fiu iar pe scenă, în faţa unui public atât de numeros! Ca de obicei, la UNTOLD, experienţa este una extraordinară, este multă energie frumoasă, care vine din partea oamenilor, m-am bucurat de fiecare clipă! În plus, în afară de concertul meu propriu-zis, am avut şi un moment special în cadrul show-ului lui Steve Aoki, unde am cântat «Bella Ciao». It was crazyyyy! iar pe YouTube, video-ul de la momentul cu Aoki are deja 2 milioane de vizualizări”, a spus Delia.

