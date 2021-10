Daniel Craig va primi o stea pe Hollywood Walk of Fame

Actorul îşi va primi steaua în cadrul unei ceremonii care va avea loc miercuri, 6 octombrie. Steaua sa va fi cea cu numărul 2704 de pe Walk of Fame. Daniel Craig este al patrulea actor James Bond care primeşte onoarea după David Niven, Roger Moore şi Pierce Brosnan.

„Daniel Craig este reprezentativ pentru culturală britanică, la fel ca şi James Bond, personajul pe care l-a interpretat în cinci filme 007. Suntem entuziasmaţi să plasăm steaua lui pe Walk of Fame lângă steaua unui alt actor renumit care l-a interpretat pe James Bond de asemenea, Roger Moore. Fanii vor fi încântaţi când vor vedea că stelele lor sunt amplasate în mod corespunzător pe Bulevardul Hollywood 7007 ”, a declarat Ana Martinez, producătorul Hollywood Walk of Fame, într-un comunicat.

Pe lângă rolurile sale anterioare din Bond în „Casino Royale”, „Quantum of Solace”, „Skyfall” şi „Spectre”, Craig a primit o nominalizare la Globul de Aur pentru „Knives Out” al lui Rian Johnson şi a jucat în „The Girl With the Dragon Tattoo”, „Logan Lucky”, „Munich”, „Road to Perdition”, „Enduring Love”, „The Mother” şi multe altele.

Ca parte a carierei sale post-Bond, Craig îl aduce pe Macbeth înapoi la Broadway în primăvara anului viitor. El va juca rolul principal, cu Ruth Negga în rolul lui Lady Macbeth.