Plantusin de la Fares împlineşte 25 de ani. Motiv bun de sărbătoare, dar şi de aducere aminte: cum eram eu acum 25 de ani? Cum s-a schimbat viaţa mea în ultimii 25 de ani?

Vă daţi seama că exerciţiul ăsta nu e tocmai uşor. Nu mai ştiu unde eram şi ce făceam acum doi ani, dar acum 25 de ani!?

Ştiu sigur că în 1994 deprindeam tainele artei actoriei în Facultatea de Teatru şi mă bucuram alături de colegii mei de perioada în care orice vis nu era prea mareţ pentru noi, de curajul pe care-l avem, de felul în care ştiam să ne bucurăm de fiecare clipă, dar şi de provocările pe care viaţa ni le punea în cale.

Visam la actorie, meseria de care m-am îndrăgostit iremediabil, eram un student care-şi dorea să asimileze cât mai multă informaţie de la cei mai mari actori ai scenei românesti. Priveam visător, cu zambetul pe buze şi cu mari speranţe către anii ce urmau să vină.

Anii mi-au adus multe, ca-n viată: şi miere, şi venin, dar cel mai important e că am reuşit să trec prin toate cu zâmbetul pe buze şi cu credinţa că viaţa mai are multe lucruri frumoase de oferit.”