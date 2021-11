Cu ce se ocupă Rocsana Marcu după ce s-a retras din televiziune: „Nu m-am simţit niciodată în largul meu ca vedetă“

„Numele meu este Rocsana Marcu şi vând proprietăţi de peste 10 ani. Locuiesc în Winchmore Hill, sunt specialist PR, expert legal şi mamă pentru două fetiţe minunate. Mi-am dat examenele la Londra şi am început să lucrez ca agent imobiliar în nordul Londrei”, explică Rocsana Marcu pe site-ul personal.

„Imobiliarele reprezintă o tranziţie bună pentru mine, pentru că pot întâlni oameni şi sunt foarte bună la construit relaţii. Chiar dacă am fost prezentatoare de televiziune de la 18 ani şi cântăreaţă de la 14 ani, nu m-am simţit niciodată confortabil cu celebritatea (cel puţin, de când am devenit mamă). Ştiu că meseria asta presupune să păstrez confidenţialitatea informaţiilor pe care le primesc de la clienţii mei şi respect asta. Fiicele mele sunt mai mult decât încântate pentru alegerea pe care am făcut-o, aceea de a fi agent imobiliar, şi îmi spun cât sunt de fericite că am în sfârşit o slujbă potrivită. Părinţii mei sunt şi ei fericiţi şi nu trebuie să-şi mai facă griji în legătură cu ce citesc în presă despre mine (pentru moment, cel puţin)”, scrie Rocsana Marcu pe site-ul ei de prezentare, potrivit Wowbiz.