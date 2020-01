Cristina Ţopescu a murit. Ce spunea despre lunile petrecute în închisorile comuniste: Am ieşit infinit mai puternică

Cristina Ţopescu a fost găsită moartă în locuinţa sa din Otopeni, după ce o vecină a alertat autorităţile declarând că nu a mai văzut-o de aproximativ trei săptămâni.







Potrivit apropiaţilor, jurnalista nu avea probleme de sănătate, însă nu şi-ar fi revenit după pierderea tatălui său, Cristian Ţopescu. Legendarul comentator sportiv s-a stins în mai 2018.







În 2017, înainte de a demisiona de la Antena 3, Cristina Ţopescu a realizat un interviu cu tatăl ei în cadrul căruia i-a mărturisit: „Eu sufeream puţin, pentru că televiziunea mi te-a răpit. Ce mă mira pe mine şi mă intriga, copil fiind, era că auzeam un alt tată la televizor, tu acasă fiind un taciturn, îţi scoteam cuvintele cu cleştele, iar la TV parcă te dedublai“.





Cristina Ţopescu s-a născut pe 4 iulie 1960 în Oradea şi a absolvit Facultatea de Limbi Străine din Bucureşti, secţia engleză-italiană.





„Educaţia pe care o primeşti în cea mai fragedă copilărie îşi spune cuvântul în personalitatea noastră de mai târziu, în felul în care înţelegem viaţa şi respectul faţă de noi, dar şi faţă de tot ce ne înconjoară. Eu am avut şansa să primesc acest fel de educaţie de la bunicii mei, nişte ţărani ardeleni cinstiţi şi dintr-o bucată, dar şi foarte iubitori şi toleranţi cu semenii lor. Mi-am iubit enorm bunicii. Am fost crescută în spiritul toleranţei faţă de minorităţi, faţă de oameni, indiferent de etnia lor, faţă de toate fiinţele, oameni sau animale, cu care împărţim locurile în care trăim, cu care împărţim planeta, în general“, mărturisea Cristina Ţopescu într-un interviu pentru „Adevărul“.







„Sigur că mi-a fost frică în închisoare, de fiecare dată când se încheia un mandat de arestare mi-era frică să nu primesc un altul, şi-l primeam. După care îmi spuneam că trebuie să rezist, că nu am voie să cedez, cu atât mai mult în faţa unor miliţieni şi securişti care îmi terorizau familia şi tatăl de mult timp. Am ieşit din închisoare infinit mai puternică decât am intrat. Sau infinit mai conştientă că toţi suntem puternici, de fapt, dacă vrem“, mai spunea ea.







„Am ieşit din arest de la Rahova pe 19 decembrie 1989 şi două zile mai târziu am ieşit în stradă. Ştiţi cum e să te duci la Revoluţie aproape direct din închisoare? Înălţător! Nu e nimic însă senzaţional în ce am trăit eu comparativ cu sacrificiile atâtor oameni cu adevărat curajoşi. A fost însă o experienţă pe care nu-mi pare deloc rău că am avut-o. Dimpotrivă! O experienţă care, cu siguranţă, a avut un rol capital în traseul meu ulterior. în cel interior, de om“, mărturisea pentru Jurnalul Naţional.







Şi-a început cariera în presă la revista „Cinema“, iar în 1991 s-a alăturat redacţiei TVR. A lucrat mulţi ani la pupitrul ştirilor de la Pro TV, iar mai apoi, vreme de 12 ani, a prezentat principalul jurnal de ştiri la Prima TV. Cristina Ţopescu a realizat numeroase corespondenţe şi interviuri cu personalităţi de marcă.







În aprilie 2013 s-a înscris în PSD, iar în 2017 s-a retras din presa centrală, continuând însă să realizeze interviuri la Canal 33. La finalul anului trecut, Cristina Ţopescu a fost numită consilier al ministrului Sănătăţii.



În ultimii ani, Cristina Ţopescu era activistă şi nelipsită de la protestele din Piaţa Victoriei. De asemenea, era foarte vocală pe Facebook, unde critica derapajele politicienilor neţinând cont de partidul din care făceau parte.







Întrebată într-un interviu pentru Adevărul ce defineşte un om, jurnalista a răspuns: „Binele pe care îl face în jurul lui, cuvintele bune pe care le spune celor care au nevoie, alinarea pe care e în stare s-o ofere fiinţelor care au nevoie de ea. În rest, toţi avem calităţi, defecte, reuşite, eşecuri, păcate...“

În timpul regimului comunist, Cristina Ţopescu a fost arestată, etichetată drept „trădătoare de ţară“ şi trimisă în închisoare vreme de trei luni pentru că a ales să fugă la mama ei, care se afla în străinătate şi era bolnavă. „Faptul că nu mai puteam pleca la mama mea, că nu mai eram un om liber nici din acest punct de vedere, ar mai fi fost cum ar fi fost, dar când mama mea s-a îmbolnăvit, suspectă fiind de cancer de pancreas, paharul s-a umplut de-a binelea. Având un oarecare simţ al aventurii, am hotărât că singura soluţie era, oricât de nebunească, să fug. Nu-mi face mare plăcere, mărturisesc, să scriu despre asta. Cred că sunt oameni care au îndurat mult mai mult, care au făcut ani grei de închisoare în ţara asta. Şi pe urmă, nici nu ştiu dacă fuga poate trece drept o formă de protest. E, mai curând, un abandon, e un fel de «ia mai dă-i în... mama lor pe-ăştia...», e un risc asumat, dar nu e un act de mare eroism. A fost o teribilă ocazie de a cunoaşte pe propria piele regimul închisorilor ceauşiste, metodele slugilor lui şi lumea extrem de interesantă şi complexă, dramatică pe alocuri, a celor din spatele gratiilor. Mă bucur că am avut această experienţă! Tatăl meu a trăit cu teama că, după cele trei luni şi cinci zile petrecute în patru închisori (două aresturi şi două penitenciare), voi ieşi de acolo traumatizată, dacă nu cumva chiar... cu un psihic foarte zdruncinat. Nici vorbă de aşa ceva! Chiar dacă, pe perioada detenţiei, am avut şi momente de disperare, deloc vizibile pentru cei care mă anchetau, am ieşit din aceste închisori mai puternică decât oricând. De-atunci ştiu că sunt un om foarte puternic, că greul îmi mobilizează resorturi interioare pe care nici nu le bănuiam. Aşa ni se întâmplă tuturor“, povestea Cristina Ţopescu.