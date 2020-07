Cine este nepoata lui Catherine Deneuve şi a lui Marcello Mastroianni: adolescenta de 17 ani vrea să facă muzică

"Nu va fi uşor pentru ea. Are deja handicapul unor rude foarte celebre. Cu bunici precum Catherine Deneuve şi Marcello Mastroianni, va fi şi mai complicat pentru ea", a declarat tatăl ei, Benjamin Biolay, pentru Paris Match. "A fost cu mine în studio când am înregistrat Saudade şi am cântat împreună, a fost foarte bine", spune Benjamin despre fiica lui, care apare la creditele albumului său sub pseudonimul Bambi.

"Ea are doar 17 ani, mă pune să ascult rap, dar asta e o plăcere pe care poate nu ştiţi dar o împarte cu bunica ei, Catherine. Îi place şi rock-ul. Iar deocamdată iubeşte să cânte, însă sub anonimat", a mai spus el despre Anna, care, ce-i drept, este extrem de discretă. Interviul relevă o relaţie specială tată-fiică, deşi Benjamin petrece doar jumate din timp cu ea, împărţindu-se între Franţa şi Argentina, acolo unde muzicianul francez are a doua familie.

Citeşte continuarea aici!