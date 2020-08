Câţi bani câştigă Mircea Bravo cu filmuleţele difuzate pe Youtube. În trecut comediantul a promovat NATO şi Parlamentul European

Mircea Bravo, pe numele său real Mircea Popa, este un tânăr comediant din Cluj, în vârstă de 30 de ani. A urmat cursurile Facultăţii de Drept din Cluj, însă a renunţat la o carieră în avocatură pentru a se dedica unui hobby care l-a făcut celebru în România.

„Am început acest proiect într-o zi de 16 octombrie, în 2014, eram convins încă de atunci că voi reuşi. Într-o primă fază, timp de un an, am fost ceva mai agresiv, am mers pe farse pentru a deveni cunoscut. Am apelat la fel de fel de scene care au provocat discuţii vii în mediul online: am intrat într-un mall îmbrăcat în scutece, am făcut farse cu poliţişti, preoţi sau taximetrişti. Într-o zi am fost şi bătut de un om căruia i-am făcut o farsă. În timp am ajuns să fiu cunoscut de poliţiştii din toată ţara, pentru că au fost anunţaţi să nu cadă în plasa mea”, Povestea Mircea pentru Adevărul pe finalul anului 2017.

Cu peste 2,5 milioane de urmăritori pe Facebook şi peste 860.000 de fani pe Youtube, Mircea Bravo este în prezent unul dintre cei mai de succes vloggeri români, rivalizând cu Selly.

Conform playtech.ro, ultimului bilanţ financiar depus de Bravo Productions, arată că veniturile companiei au fost de 1,8 milioane lei şi un profit de 1,3 milioane lei, în anul 2019. Suma este de trei ori mai mare decât în 2018, când Bravo Productions înregistra o cifră de afaceri de 565.000 de lei şi un profit de 337.000 de lei. În anul 2017, a înregistrat venituri de 420.000 de lei şi un profit de 300.000 de lei.

Solicitat să promoveze NATO şi Parlamentul European

În plus, el a fost solicitat să realizeze reclame neconvenţionale şi pentru NATO şi pentru Parlamentul European de la Bruxelles: „Clipul „Armata e cu noi” este chiar unul dintre favoritele sale şi l-a făcut cunoscut în străinătate, inclusiv peste Canalul Mânecii, în Regatul Unit al Marii Britanii. „Am fost contactat de reprezentanţii Armatei Române, la solicitarea NATO, şi am fost întrebat dacă aş putea să fac un material pentru a promova exerciţiile militare comune de la noi. Am răspuns afirmativ şi cred că am reuşit să transmit foarte bine în mediul online mesajul lor. Ulterior am fost contactat şi de Parlamentul European şi am realizat un material asemănător şi pentru ei.”, a povestit Mircea pentru Adevărul.