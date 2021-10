Cât de schimbată este Kim Catrall. Femeia fatală din „Totul despre sex” este acum senină ca o bunicuţă

Este adevărat, avea rolul unei femei mature şi foarte senzuale acum 17 ani. Desigur că anii au trecut peste ea, ca peste oricine. Iar acum are o privire senină de bunicuţă, departe de ocheadele senzuale cu care erau obişnuiţi fanii serialului.

Kim Catrall este şi marea absentă din distribuţia serialului ”And just like that”, producţie care continuă poveştile de viaţă încâlcite ale celor trei new yorkeze, Carrie, Samantha şi Charlotte. Zvonurile care au circulat menţionau o dispută între Kim Catrall şi Sarah Jessica Parker, interpreta lui Carrie. Însă nu se ştie sigur care este motivul pentru care Catrall a refuzat să mai apară în faţa fanilor ”Sex and the city”.

