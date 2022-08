Cabral, despre „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“: „N-aş participa niciodată! Trebuie să fii supărat tare de tot pe tine ca să te pedepseşti aşa“

Cabral şi Adela Popescu sunt prezentatorii celei de-a doua ediţii româneşti a concursului (în 2015, colegul lui Cabral a fost Mihai Bobonete). În jungla din Republica Dominicană s-au aventurat 12 concurenţi: Lidia Buble (cântăreaţă), Anisia Gafton (comediant), Tania Popa (actriţă), RUXI (creator de conţinut), Mara Bănică (jurnalist), Bia Khalifa (cântăreaţă şi adult content creator), Giani Kiriţă (fotbalist), Paul Diaconescu (actor), Cristi Mitrea (luptător MMA), Alex Bogdan (actor), Răzvan Botezatu (influencer) şi Cornel Palade (actor comediant).

„I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here!“ este un reality-show lansat înMarea Britanie, în 2002 şi preluat în mai multe ţări (Franţa, Germania, SUA ,Norvegia, Suedia).„Sunt celebru, scoate-mă de aici!“ va fi difuzat în această toamnă, la Pro, iar filmările sunt în plină desfăşurare. Şi, după cum a declarat Cabral în exclusivitate pentru Adevărul, nu e loc de plictiseală.

Cabral, pentru tine este a doua experienţă ca prezentator al show-ului. Ce e diferit? Ce surprize ai avut tu acum, nu doar concurenţii?

Dacă ştii marketing măcar la nivel de şcoală generală, îţi dai seama că acum e momentul să dai în "ele", să le umfli, să povesteşti cum al doilea sezon e de 198 de ori mai tare decât primul. Dar am evitat întotdeauna să mint publicul, din simplul motiv că este întotdeauna mai deştept decât mine. Ce surprize am avut? În primul rând probele sunt mult mai dure. Am crezut că producţia îi va lua încet, să nu sperie vânatul… ce vorbeşti, au sărit pe ei de parcă voiau să-i vadă pe oameni plecaţi acasă din prima zi! Apoi, deşi nu te aştepţi, castingul este incredibil de puternic. Sunt foarte diferiţi, nu sunt omogeni, nu se aseamănă şi nu reuşesc să comunice întotdeauna cum trebuie… dar sunt puternici, incredibil de puternici!

Cum vă completaţi tu şi Adela Popescu? Care sunt atuurile fiecăruia, ce pune fiecare dintre voi „la bătaie“?

Eu nu prea am ce să pun la bătaie, doar mă plimb pe-aci, găină fără cap. Adela este însă foarte bună, un coechipier de nota 10, s-a integrat perfect în proiect şi pare că-i şi place!

Este prima oară pentru voi în Republica Dominicană? Ce vă place, ce nu vă place, cum v-aţi acomodat?

Da, prima dată aici. N-am avut ce să acomodăm, de cum am ajuns ne-am pus pe treabă şi cât am reuşit să vedem din locul ăsta se mărgineşte la platourile de filmare. Din ce-am văzut, ţara e frumoasă, nu neapărat bogată… dar oamenii sunt mişto. Şi dacă ne auzi ce gimnastico-spaniolă vorbim aici faci cădere de calciu de râs.

Cum percepi această destinaţie exotică aflată în topul preferinţelor românilor (şi nu numai ale românilor). Ai reveni aici ca turist?

După cum ziceam, am ieşit puţin prin zonă şi-am dat eu o fugă de nevoie în Santo Domingo. Din ce-am văzut, staţiunile sunt foarte mişto, condiţii spectaculoase. În rest, însă, mai ales dacă ai ghinion şi nimereşti în locurile care n-au legătură cu turiştii, preferi să nu petreci prea mult timp.

Participanţii au de trecut adevărate probe de rezistenţă la această ediţie. Te-ai vedea vreodată de cealaltă parte a „baricadei“? Ai putea rezista? Ce te-ar convinge să participi?

N-aş participa la aşa ceva niciodată! Trebuie să fii supărat tare de tot pe tine ca să te pedepseşti aşa. Sigur, ai noştri au venit ca să-şi dovedească faptul că pot trece peste propriile frici.

În unele ţări în care a fost difuzat, inclusiv în România, show-ul a atras unele reacţii critice sau dure de la telespectatori, referitor la probele care implicau diverse animale. În Marea Britanie, un naturalist a publicat o scrisoare deschisă, precizând că astfel de probe sunt „prosteşti, învechite şi chiar reprezintă abuzuri asupra animalelor“. Care e perspectiva ta: atât ca prezentator implicat în show, dar şi dacă te-ai afla doar în postura de telespectator consumator de entertainment?

Orice show de succes atrage reacţii de tot felul. Aici avem rangeri specializaţi în interacţiunea cu animalele şi cu insectele, oameni care de asta au grijă, să nu fie rănite animalele în niciun fel. E un format internaţional, care respectă rigorile internaţionale în ceea ce priveşte grija faţă de animale, din punctul ăsta de vedere nu am emoţii.

E firesc să nu putem fi total obiectivi, mai ales când e vorba de o competiţie. Ai favoriţi?

Eu îi aplaud pe toţi, faptul că reuşesc să treacă peste toate nenorocirile şi să mai şi râdă după. E un semn de mare putere. Dar dacă mă pici cu ceară îţi spun că până acum Cornel Palade este cel mai delicios din tabără.

Tu şi Adela sunteţi însoţiţi de familii, copii: cum s-au acomodat ei? Cum împăcaţi viaţa personală cu programul, bănuiesc, foarte aglomerat de la filmări?

Nu împăcăm nimic, ne descurcăm cu ce avem. Familia mea înţelege că n-am venit la plajă şi, cumva, au activităţi fără mine, iar eu mă sincronizez cu ei de fiecare dată când pot. Dar toată lumea e fericită, bronzată şi specialistă în insectele care trebuie evitate.

Ai tăi au ajuns la filmări? Cum percep ei această experienţă, mai ales cei mici?

Încă nu le este clar celor mici de ce oamenii ăştia se chinuie aşa. Adică îi văd pe concurenţi jumuliţi, mirosind a chestii ciudate, smotociţi şi înfometaţi şi întrebările gravitează în jurul lui „Da’ de ce?!„ şi a lui „Şi de ce nu fug?!“...

Ar fi fost dificil de onorat acest angajament dacă nu ai fi avut familia alături?

Ar fi fost imposibil. E distanţă mare, e diferenţă de fus orar, e un program de filmări dificil, n-am fi putut sta despărţiţi. Şi-aşa mi-e greu pentru că Inoke e plecată la studii, să fie departe şi Namiko şi Tiago ar fi fost prea mult.

Au apărut comentarii maliţioase referitoare la faptul că în bugetul show-ului au fost incluse sume mari ca să fiţi însoţiţi de familii în Republica Dominicană. E o practică întâlnită în showbiz, mai ales la nivel internaţional. Cum comentezi tu?

(Râde). Să le transmiteţi din partea mea că am primit de la producţie şi vile, limuzine, elicoptere şi ceafă de porc de-aia bună, dominicană! Şi murături.