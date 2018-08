Asia Argento, care l-a acuzat pe Harvey Weinstein de viol, a cumpărat tăcerea unui actor pe care l-ar fi abuzat la 17 ani

The New York Times a scos la iveală faptul că, în lunile care au urmat dezvăluirilor despre Harvey Weinstein din luna octombrie, Asia Argento a încheiat în secret o înţelegere de 380.000 de dolari cu propriul său acuzator: Jimmy Bennett, un tânăr actor şi muzician rock. Tânărul susţine că actriţa l-a abuzat într-o cameră de hotel din California în urmă cu câţiva ani, pe când el avea 17 ani, iar ea avea 37, vârsta legală pentru actul sexual consimţit în California fiind de 18 ani.

Jimmy Bennet, acum în vârstă de 22 de ani, a jucat rolul fiului actriţei într-un film din 2004, intitulat „The Heart is Deceitful About All Things“.

Acuzaţiile şi înţelegerea financiară dintre cei doi sunt cuprinse în documentele întocmite de avocaţii actorilor, care au fost trimise redacţiei The News York Times printr-un e-mail criptat de către un expeditor anonim, alături de o fotografie care datează din 9 mai 2013, în care ce doi apar împreună în pat, fiind dezbrăcaţi. Ca parte a înţelegerii lor, Jimmy Bennett i-a cedat fotografia Asiei Argento. Potrivit NYT, trei persoane apropiate cazului au confirmat că documentele sunt autentice.





Potrivit acuzaţiei formulate de tânăr, actriţa le-a cerut membrilor familiei lui să plece pentru a a rămâne singur cu el, după care i-a oferit alcool. Apoi, aceasta l-a sărutat, l-a împins în pat, i-a scos pantalonii şi i-a făcut sex oral, după care au întreţinut relaţii sexuale, iar ea i-a cerut să facă mai multe fotografii.

Reprezentanţii Asiei Argento nu au răspuns solicitărilor publicaţiei americane de a comenta subiectul.

Într-o scrisoare din aprilie, adresată Asiei Argento, care confirmă detaliile finale ale înţelegerii şi stabileşte data plăţii, avocatul actriţei descrie suma drept „un ajutor pentru Dnl. Bennett“.

Potrivit notificării de trimitere în judecată, pentru tânărul Bennett, cele întâmplate în camera de hotel, în 2013, i-au provocat o serie de probleme emoţionale, iar trauma i-a afectat munca şi veniturile materiale şi i-a ameninţat sănătatea sa mintală. Tânărul a cerut daune de 3,5 milioane de dolari pentru provocarea intenţionată a stresului emoţional, venituri pierdute şi agresiune sexuală. Potrivit documentelor, Jimmy Bennett a realizat venituri de peste 2,7 milioane de dolari cu 5 ani înainte să o întâlnească pe Asia Argento, însă au scăzut de atunci la o medie de 60.000 de dolari pe an, fapt ce îl atribuie traumei provocate de cele petrecute cu actriţa.