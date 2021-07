Amalia Năstase, totul despre relaţia cu Răzvan şi divorţul de Ilie Năstase: „Ne iubim dincolo de orice“

Amalia a fost mereu foarte directă, aşa cum este şi în acest interviu, unde nu evită subiecte precum intervenţiile estetice, motivele pentru care a ajuns să cântărească aproape 100 de kilogra-me, fostul mariaj sau peisajul monden. Dar subiectul ei preferat rămân copiii: fiicele Emma şi Alessia, din căsnicia cu Ilie Năstase, şi fiul Toma, din actualul mariaj, cu Răzvan Vasilescu. După un an pe care l-a traversat fără probleme, o aşteaptă o vară cu emoţii: fiica ei cea mare, Alessia, pleacă să studieze la Paris.

Amalia, ultima dată când am vorbit era cu doar vreo trei luni înainte de pandemie. Tocmai începuseşi să iei din nou la purtare rochiile mulate, dar nimeni nu ştia că în scurt timp petrecerile vor deveni imposibile. Ţi-a fost dor să ieşi în lume în tot acest timp?

Amalia Noi am încercat să ne ţinem cât mai ocupaţi în acest an, ne-am văzut cu prietenii, am filmat mult pentru vlog şi pentru live-urile făcute în lockdown, am tot ieşit în parc aproape zilnic şi tot aşa. Îmi e dor de evenimente, am început deja să ies din nou, dar nici înainte nu mergeam peste tot unde eram invitată. Mi se părea că e toată lumea invitată ca să se umple nişte canale de social media cu oameni, însă asta nu însemna că acele evenimente mi se şi potriveau. La fel şi acum, le selectez şi merg la cele organizate cu atenţie şi cu stil.