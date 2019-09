Adriana Trandafir: „La maturitate am lucrat ca să îmi fac o casă şi acum muncesc ca să plătesc ratele“

Nu a reuşit să îşi ia o casă decât acum, când îi vine greu să se mai bucure, nu şi-a strâns suficient copiii la piept, nu şi-a mângâiat părinţii cu o vorbă sau cu o faptă, iar asta pentru că s-a dedicat jocului actoricesc, aplauzelor timide, ele i-au fost răsplată şi alinare.

„Când spun cel mare sacrificiu mă gândesc că de câte ori au nevoie părinţii nu eşti lângă ei, de câte ori mor nu eşti lângă ei, de câte ori au copiii nevoie de tine nu poţi să îi ţii în braţe, pentru că ai spectacol. Niciodată nu am apucat să îmi serbez ziua, niciodată nu am avut un Revelion sau nu am mers într-un concediu, să zic că nu am nimic de făcut sau astăzi nu fac nimic. Tot timpul avem ceva de învăţat, mă gândesc la studenţi, la cărţile pe care le scriu, la doctorat“, mărturiseşte Adriana Trandafir pentru Ok!

