Actorul Alain Delon a împlinit 85 de ani: „Am organizat tot ce se va întâmpla în ziua în care voi pleca. Nu vreau să am în preajmă un preot“

Alain Delon s-a născut pe 8 noiembrie 1935, în Sceaux, însă copilăria sa a fost una tumultoasă. Părinţii săi, Edith şi Fabien, au divorţat pe când acesta avea patru ani, fiecare dintre cei doi recăsătorindu-se.

După acest episod, Alain Delon este adoptat, pentru ca mai apoi, după moartea părinţilor adoptivi, Edith şi Fabien să împartă custodia, fără însă a se înţelege cu privire la acest aspect. Viitorul star al Franţei este înscris la un internat romano-catolic, dar va fi exmatriculat de aici, precum şi din alte şcoli, din cauza comportamentului său iregulamentar

Adesea considerat corespondentul francez al lui James Dean, actorul nu a făcut nicio şcoală de actorie. A fost însă remarcat şi lansat de unii dintre cei mai cunoscuţi regizori ai lumii, precum Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean- Pierre Melville, Michelangelo Antonioni sau Louis Malle.

După ce fost în marină patru ani, în 1956 Delon se întoarce şi munceşte ca ospătar, portrar, asistent personal sau asistent de vânzări. În această perioadă devine prieten cu actriţa Brigitte Auber pe care o însoţeşte la Festivalul de Film de la Cannes. Aici este remarcat de căutătorul de talente american David Selznick care îi oferă primul său contract, cu condiţia ca Delon să înveţe engleza.

Întorcându-se la Paris cu gândul de a se apuca de studiat, îl întâlneşte pe regizorul Yves Allégret care îl convinge că poate deveni la fel de faimos şi dacă rămâne în ţara de origine. Mâna sorţii sau nu, Selznick îi permite lui Delon să rupă contractul încheiat la Cannes, iar Allégret îi oferă primul său rol, în pelicula ” Quand la femme s’en mêle’, în care este extrem de apreciat, primind astfel şi cel de-al doilea rol al său, în „Faibles femmes”, o coproducţie italiano-franceză care, datorită faptului că a fost un succes în box office-ul francez, ajunge să fie lansat şi în America. Astfel, Alain Delon devine cunoscut internaţional.

Primul rol principal l-a avut în filmul „Christine", unde a jucat alături de Romy Schneider. Au urmat o serie de filme devenite clasice, printre care: '„Plein Soleil'' (1960), în regia lui René Clément, '„Rocco e i suoi fratelli'' (1960), regizat de Luchino Visconti, avându-i ca parteneri pe Renato Salvatori şi Annie Girardot. În 1962 a apărut alături de Monica Vitti în ''L'Eclisse" (Eclipsa)', în regia lui Michelangelo Antonioni, apoi în ''Il Gattopardo'' (Ghepardul, 1963), alături de actorii Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Giuliano Gemma şi Terence Hill, care a obţinut premiul Palme d'Or la cea de-a 16-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes. În 1963 a jucat în ''La Tulipe noire'' de Christian-Jaque. Rolul Jeff Costello din ''Le Samourai'' (1967) în regia lui Jean Pierre Melville l-a consacrat pe actor în rolul luptătorului rebel.

Debutul la Hollywood a fost cu filmul "Once a Thief" (1965), urmat de peliculele "The Lost Command", "Texas Across the River" şi "Yellow Rolls-Royce".

Alain Delon este cunoscut ca un adevărat Don Juan, atrăgând de-a lungul anilor foarte multe femei. Printre acestea s-au numărat cele două soţii ale sale, Nathalie Barthélemy şi Rosalie van Breemen, prima sa iubire, Romy Schneider şi femeia cu care a avut o relaţie timp de 15 ani, Mireille Darc.

În septembrie 2017, actorul francez a fost supus unei operaţii pe inimă, mărturisind într-un interviu publicat de revista elveţiană „L’illustré“ că e în favoarea morţii asistate, autorizată în Elveţia, unde locuieşte din 1978, şi a sugerat că a făcut demersuri în acest sens.

„Sunt pe deplin pentru. Deja am organizat împreună cu avocaţii mei practic tot ceea ce se va întâmpla în ziua în care voi pleca. Mai ales că nu vreau să am în preajmă un preot“, a explicat actorul citat de News.ro. În Elveţia, asistenţa la sinucidere este autorizată şi este diferită de eutanasie, deoarece ea se referă la a asigura unei persoane mijloacele de sinucidere, fără ca un terţ să declanşeze actul.

Alain Delon a vorbit cu dezinvoltură despre ultimele sale dorinţe înainte de a muri, precizând că vrea să aibă parte de o înmormântare simplă, fără omagii naţionale, cum s-a întâmplat în cazul artiştilor Charles Aznavour şi Johnny Hallyday.

„Un erou trebuie să ştie să moară. Îmi plăcea să mor, căci este un punct final. Se ştie unde voi fi înmormântat, dar nu există instrucţiuni. Mă vor înmormânta ca pe toată lumea, dar în niciun caz nu la fel ca pe Aznavour şi Hallyday“, declara el pentru Le Monde în septembrie 2018, scrie News.ro.